25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su intervención en la 64° edición del CADE que se realiza en el Cusco, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, habló sobre el fenómeno El Niño y cómo esto impactará en el precio de los alimentos. Además expuso indicadores sobre el reciente desempeño de la economía nacional.

Riesgos por el fenómeno El Niño

Según contó, gracias a boyas desde 1800 se ha podido medir la temperatura del mar y los registro actuales muestran el mayor aumento histórico, que provocará aumento en los alimentos. Otro punto que tocó fue sobre un cambio de gobierno y la dificultad de una remoción por los dos tercios necesarios en el Senado y Cámara de Diputados.

"El daño puede ser fuerte, la presión sobre el precio del alimento va a serlo y eso hay que tenerlo en cuenta. En reuniones en el extranjero, me sorprendía que todavía, una pregunta que me hacían es: ¿qué hará el Gobierno? Ahora sacar a un presidente es casi imposible", sostuvo.

CADE 2026 | Julio Velarde, presidente del BCR: Incluso el golpe que ha dado El Niño, si no cambian bruscamente las expectativas y si no es tan destructivo, probablemente mantengamos todavía un buen crecimiento el próximo año Mantente informado en ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/IZHObAwAer — Canal N (@canalN_) November 25, 2026

Julio Velarde resaltó que el transporte urbano y los alimentos se encuentran entre los rubros con mayores alzas de precio que no están gravados con IGV. Añadió que al revisar comprobantes de pago reportados por empresas a la SUNAT, las ventas se encuentran en un 20 %, que atribuyó al dinamismo sostenido de la economía por varios trimestres.

Entre otros puntos, mencionó que el producto no primario, en el que está excluida la pesca, agricultura y minería, se registra un crecimiento del 4.7 %, que refleja un sólido círculo de demanda. También destacó la evolución del IGV que creció 17.2 % en octubre tras un trimestre considerado como fuerte ante versiones de una economía desacelerada.

Inflación se mantiene

Con respecto a la inflación, el destacado economista indicó que esto solo "presiona los bolsillos de los ciudadanos" y que el FEN solo agravará la situación. Durante su exposición en el panel 'Oportunidades del Perú en el nuevo orden global', precisó que la inflación se ha mantenido en el rango meta tras la pandemia, aunque con un cambio desde marzo pasado.

Señaló que el BCR trabaja para identificar la situación a través del monitorio para intervenir en el mercado. Recordó que en una última sesión acordó subir la tasa de intereses de referencia de 4.25 % a 4.50 %, un incremento que no se veía desde enero del 2023.

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se presentó en el CADE 2026 en el Cusco y habló sobre el riesgo económico que representa El Niño, que provocaría un aumento en el precio de los alimentos.