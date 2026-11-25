25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró que el Gobierno de Keiko Fujimori no respalda una ampliación del Reinfo. Asimismo, cuestionó el desempeño de la diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes, al frente de la Comisión de Energía y Minas.

Gobierno no busca su ampliación

Declarando para los medios de prensa, el titular del MTPE aseguró que desde el Ejecutivo no hay iniciativa para prolongar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera. Además, cuestionó que este tema no haya sido colocada en la agenda de la mesa de trabajo que preside la diputada de JP.

"Nosotros no estamos de acuerdo con una ampliación del Reinfo, de ninguna manera. El Perú tiene que saber que hay una gigantesca irresponsabilidad en la forma cómo se conduce la Comisión de Energía y Minas a cargo de la diputada Paredes, que ni siquiera coloca en agenda ese tema", sostuvo el ministro.

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Para Juan Sheput, este registro representa un peligro porque ya hay delincuencia de por medio. Ante ello, responsabiliza a la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, así como al partido al que pertenece de que esto afecte a la nación, por no debatir y darle una solución al asunto.

"Me parece una barbaridad que sabiendo que el Reinfo es una cobertura de algunos mineros, que ya no solo son ilegales sino delincuenciales, la diputada Yenifer Paredes no lo pone en agenda ese tema que es importante para el país. Si ella y su grupo no lo ponen, serán responsables del deterioro social", sentenció".

Sheput contra interpelación al canciller

En otro momento de las declaraciones que brindó, se refirió a la interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, por las fallas presentadas durante la misa que ofició el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas el pasado 16 de noviembre. Indicó que desde la presidencia ya pidió disculpas por lo ocurrido.

"Me parece que llegar a la interpelación o la censura como dicen algunos parlamentarios, me parece absurdo. El canciller ha señalado que se ha iniciado un proceso de investigación, él no está negando. La propia presidenta ha pedido disculpas por el error, entonces, ¿por qué insistir en una interpelación?", sentenció.

Para el ministro del Trabajo, Juan Sheput, es una irresponsabilidad de la diputada Yenifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, que no se ponga en agenda el Reinfo. Aseguró que la posición del Gobierno es en contra de su ampliación.