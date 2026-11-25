25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate en torno a la organización de la reciente visita del papa León XIV al Perú sumó el pronunciamiento del ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien cuestionó las iniciativas parlamentarias promovidas contra el canciller Carlos Espá y consideró que sería "absurdo" llegar a una eventual censura, tal como plantean algunos legisladores.

Cuestiona debate en torno a errores puntuales

El titular del sector Trabajo destacó el impacto positivo del recorrido papal y criticó que la discusión pública se centre únicamente en los inconvenientes registrados al cierre de la actividad oficial de despedida en la Base Aérea de Las Palmas, donde errores técnicos en los equipos de sonido y video afectaron la experiencia de los fieles.

"En lugar de ver lo exitoso que ha sido el viaje del papa, la forma en cómo ha generado no solo ingresos, sino satisfacción en el pueblo peruano durante el 99.9% de su presencia en el Perú, y que se dediquen simplemente a resaltar un error de terceros en el último instante, a mí me parece que llegar a la interpelación o a la censura me parece absurdo", aseveró Sheput.

Sheput subrayó además que el titular de Relaciones Exteriores no ha eludido los hechos y que tanto la Cancillería como la jefatura de Estado asumieron una respuesta institucional inmediata frente a lo ocurrido. En esa línea, remarcó que ya se abrió una indagación administrativa y que la mandataria ofreció disculpas públicas por las fallas técnicas reportadas.

"El canciller Carlos Espá ha señalado que se ha iniciado un proceso de investigación en la Cancillería; él no está negando. La propia presidenta de la República, en un acto de grandeza política, ha pedido disculpas por el error. [...] ¿Por qué insistir con una interpelación que quiere ser la antesala a una censura?."

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Trabajo, Juan Sheput, cuestionó la moción de interpelación contra el canciller Espá y consideró que sería absurdo llegar a una eventual censura, como plantean algunos parlamentarios.



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La citación en el Congreso y los ejes del pliego interpelatorio

Los cuestionamientos de Sheput se producen mientras el canciller Carlos Espá enfrenta dos frentes en el Parlamento: por un lado, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado lo citó para este martes 1 de diciembre para que rinda un informe completo sobre la visita del sumo pontífice y otros particulares.

Por otro, bancadas de oposición impulsan en la Cámara de Diputados una moción de interpelación por las fallas audiovisuales y eléctricas ocurridas durante la misa en la Base Aérea Las Palmas.

El pliego interpelatorio presentado ante los diputados exige explicaciones sobre las contrataciones directas por más de S/ 11 millones adjudicadas a dos empresas para el sonido y el suministro eléctrico de la ceremonia, los controles técnicos previos realizados a los equipos y la falta de un plan de respaldo ante los cortes que afectaron a miles de asistentes.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, presentó una moción de interpelación contra el canciller Carlos Espá por la organización de la visita del papa León XIV y las contrataciones para la santa misa en la Base Aérea Las Palmas. La parlamentaria señaló... pic.twitter.com/ue7uTGB7AH — Exitosa Noticias (@exitosape) November 21, 2026

La defensa formulada por Juan Sheput evidencia el respaldo del Gabinete hacia el canciller Carlos Espá frente a la presión parlamentaria por los incidentes técnicos en Las Palmas. La comparecencia en el Senado y el trámite de la moción de interpelación en la Cámara de Diputados definirán si las explicaciones del Ejecutivo logran frenar el avance hacia la primera censura de la actual gestión.