25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público en Lima suma una nueva alternativa en el eje este-oeste tras el anuncio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sobre la puesta en marcha del servicio 203 del Corredor Rojo.

La medida busca responder a la alta demanda de usuarios que utilizan a diario este sistema, que registra alrededor de 185.000 validaciones diarias, con cerca del 56 % concentrado en vías principales, y aliviar la espera en los paraderos durante las horas de mayor afluencia.

Nuevos buses para la alta demanda

Con la incorporación de 30 buses adicionales durante los días hábiles, la programación máxima del Corredor Rojo llegará a 243 unidades en circulación.

El nuevo servicio conectará los paraderos La Molina y Universitaria en ambos sentidos de circulación a lo largo de 52 paraderos distribuidos equitativamente, fortaleciendo el desplazamiento por las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina sin requerir conexiones adicionales dentro del mismo trayecto.

Horarios, frecuencia y articulación con el sistema

De acuerdo con lo informado por la ATU, la ruta 203 operará de lunes a viernes, desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., con un intervalo mínimo de cinco minutos en el eje troncal del corredor Rojo. Esta frecuencia apunta a reforzar los traslados laborales, educativos y cotidianos en los picos de la mañana y al cierre de la jornada.

La nueva ruta se suma a la red de servicios del corredor Rojo, integrada principalmente por las rutas 201, 204, 206 y 209, que enlazan sectores de Lima y el Callao a través de corredores viales como Javier Prado, Sánchez Carrión, La Marina y Elmer Faucett.

De este modo, la medida apunta a que los pasajeros cuenten con mayores opciones de movilidad entre distritos de este a oeste y puntos de conexión según el recorrido de cada servicio.

La incorporación de 30 buses mediante el servicio 203 amplía la capacidad operativa del corredor Rojo hasta 243 unidades en días hábiles y mejora la conectividad entre La Molina y Universitaria. La medida busca hacer más ágiles los viajes diarios en uno de los ejes con mayor flujo de pasajeros de Lima.