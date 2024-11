Shimabukuro ratifica nueva ruta del viaje de Dina Boluarte al sur de Lima: "La presidenta nunca estuvo en Mikonos"

El exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, reafirmó su posición respecto a lo recientemente declarado sobre la presidenta Dina Boluarte y su paso por Rosario de Asia. El exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) aseguró que la información fue proporcionada por un agente encubierto y que la jefa de Estado le ha mentido al Perú.

No presentó ningún tipo de duda respecto a lo que alude saber, en contrario a ello, está seguro de lo que dijo y declaró el fin de semana ante un programa periodístico. En ese sentido, recalcó que les ha dicho mentiras a todos los peruanos y que ella nunca estuvo en el tantas veces mencionado condominio Mikonos en Asia.

"No me rectifico. Esta es una información de un agente en cubierto, lo que acá interesa no es quién nos dio la información o cómo la obtuvimos, lo que interesa es que la señora Dina Boluarte le ha mentido al país entero, nunca estuvo en Mikonos como ella ha manifestado", reiteró Shimabukuro.