Tomás Gálvez denuncia ser víctima de reglaje: "Me siguen en mi casa y al interior del Ministerio Público"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el fiscal supremo, Tomás Gálvez, se pronunció sobre la fotografía filtrada en donde se le ve en una reunión con abogado investigado por el caso 'Cuellos Blancos del Puerto' en el restaurante "El Damero". Según indicó, la difusión de dicha imagen sería parte de un presunto reglaje en su contra.

Descarta reunión "secreta"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Gálvez no dudó en defenderse ante una supuesta irregularidad, por lo que señaló que el investigado José Luis Castillo Alva, quien sale en la fotografía con él, ha sido su abogado y la reunión se dio en un marco de normalidad. "No tengo ningún impedimento de conversar con él", precisó.

"Acá se trata de un reglaje que me están haciendo. Me están siguiendo en mi casa, me están siguiendo al interior del Ministerio Público y me están siguiendo afuera, ese es el problema, pero se está presentando como si el problema fuera otro", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el fiscal reconoció que él y el abogado Castillo Alva mantienen una amistad, por lo que descartó que exista alguna irregularidad, como se pretendería asegurar, sobre dicha reunión. Asimismo, rechazó entrometerse en algún proceso en el que se encuentre involucrado, a pesar de la cercanía que existe entre ambos.

En tal sentido, indicó que al revelarse dicha imagen estaría verificando que lo "siguen", por lo que denunció un presunto reglaje en su contra. Según indicó, no habrían encontrado pruebas que lo incriminen y por ello, filtraron dicha fotografía. "Es una foto totalmente normal y cotidiana", dijo.

Cabe mencionar que, Gálvez acusó que el Ministerio Público está siendo "instrumentalizado" desde la Gerencia de Integridad, a cargo de la fémina que responde al nombre de Fiorela Millones. "Llega la información, de arranque le dan forma para que ellos mismos interpongan una denuncia anónima anti integridad", señaló. Además, descartó que la reunión haya sido "secreta".

Sobre denuncia contra Delia Espinoza

Además, se refirió a la denuncia constitucional que ha interpuesto contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la cual no solo involucra el presunto reglaje, sino también la demora en su incorporación al Ministerio Público como fiscal supremo. "Ella simplemente no quería", dijo.

"No es solamente el seguimiento porque es acoso y por eso la estoy denunciando (a Delia Espinoza), pero ella no quería incorporarme, retardó mi incorporación, ese retardo de actos funcionales, cometió prevaricato", precisó.

De esta manera, el fiscal supremo, Tomás Gálvez, denunció ser víctima de un presunto reglaje y aseguró que lo siguen hasta su vivienda y en el interior del Ministerio Público.