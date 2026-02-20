Vladimir Cerrón tras elección de José Balcázar: "Hemos recuperado el gobierno de manera simbólica"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

¡Desde la clandestinidad! El candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, brindó una entrevista exclusiva para Exitosa, y no evitó pronunciarse sobre la designación de José María Balcázar como el nuevo jefe de Estado del país. "Hemos recuperado el gobierno de manera simbólica", precisó.

Vladimir Cerrón tras elección de Balcázar como presidente

José María Balcázar tomó el mando como nuevo presidente interino del Perú tras la censura de José Jerí. En su primer día de gobierno, el nuevo mandatario aseguró que convocará a todos los partidos políticos con la finalidad de llegar a consensos en la aplicación de mecanismos para solucionar los problemas del país, como la inseguridad ciudadana.

Incluso, sostuvo que considera pertinente escuchar la opinión de diversos líderes, incluido el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se mantiene en la clandestinidad y sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva. En el marco de esas declaraciones ante la prensa, el hermano de Waldemar Cerrón reapareció y se comunicó a través de una videollamada con el programa 'Hablemos Claro' de Exitosa.

Vladimir Cerrón no solo ratificó que se encuentra en Perú, sino que también desestimó que pueda entregarse a la justicia, señalando que el sistema y la Policía de nuestro país carecen de moral. Pero eso no fue todo, ya que se animó a responder si es que consideraba que su partido habría recuperado el gobierno a través de la elección de Balcázar como jefe de Estado.

"Hemos recuperado el gobierno de manera simbólica por un gobierno que nunca debió haberse interrumpido por un golpe de Estado", precisó en diálogo con Nicolás Lúcar.

¿Perú Libre presente en el gobierno de Perú?

Seguidamente, Vladimir Cerrón resaltó que esta actual situación política para él debería ser "un mensaje para la población de que los golpes de Estado en democracia se pueden revertir" y servir como "una reivindicación de quienes murieron en campo de batalla defendiendo la voluntad popular que fue interrumpida el 6 y 7 de diciembre del 2022. Hasta ahí podemos considerar un retorno de Perú Libre".

Asimismo, puntualizó que el gobierno de José María Balcázar es el producto de un consenso de múltiples partidos, que le permitirá solicitudes y propuestas de quienes lo eligieron para ocupar el sillón presidencial. "Esto no es un monopolio de Perú Libre en absoluto", precisó.

Niega comunicación con José María Balcázar

Sin embargo, durante su diálogo con Exitosa, Vladimir Cerrón aseguró que no ha mantenido comunicación alguna con José María Balcázar tras su elección como mandatario e incluso años previos, alegando que todos los temas de interés los trata únicamente con su partido político.

"Yo no tuve conversación con el presidente Balcázar ni con el congresista desde el año 2023; por ese lado, mi comunicación es con el partido. (...) Yo no tengo comunicación y mal haría buscando comunicación y poniendo al presidente en una situación bastante crítica que podría destabilizar al gobierno", finalizó.

Es así como Vladimir Cerrón reapareció desde la clandestinidad y en diálogo con Exitosa aseguró que Perú Libre ha recuperado el gobierno simbólicamente con la elección de José María Balcázar; sin embargo, negó que se trate de un monopolio de su partido.