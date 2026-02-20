FPF presenta su canal oficial para transmitir partidos de la selección peruana y torneos locales

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de expectativas, cambios y mucha conversación en redes, la FPF presentó su canal oficial para transmitir partidos de la selección peruana y torneos locales, un proyecto que promete mostrar desde la 'Blanquirroja' hasta las divisiones menores y competencias nacionales, todo desde una sola plataforma.

FPF anuncia su canal oficial

La noticia se conoció en las últimas horas y no tardó en generar comentarios entre los hinchas. La FPF confirmó el lanzamiento de Bicolor+, una nueva plataforma digital con la que busca reforzar su ecosistema de contenidos y abrir una ventana directa al fútbol nacional.

La propuesta apunta a que los hinchas puedan seguir de cerca no solo los partidos de la selección, sino también los torneos locales que están bajo la organización de la FPF.

La idea central es mostrar lo que normalmente no se ve, como los procesos de formación, los equipos juveniles y las distintas ramas del fútbol peruano.

El anuncio fue realizado por el director general de la entidad, Jean Ferrari, quien explicó que el proyecto nace con la intención de ampliar la difusión del trabajo que se viene realizando con todas las categorías de la selección nacional.

📺 Bicolor+ será la nueva multiplataforma de @TuFPF para transmitir los partidos de todas las selecciones nacionales, Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.



Así lo informó @jferrari5 en el programa #DoblePunta de @Horacon. pic.twitter.com/SkAY7fK0GX — Expertos del Deporte (@DeportesExperto) February 19, 2026

Ferrari explica qué se verá en el canal

Durante una entrevista, el directivo fue claro al detallar el alcance real de este nuevo canal digital. Según explicó, el contenido no estará enfocado en la Liga 1, sino exclusivamente en todo lo relacionado a selecciones y torneos organizados por la FPF.

"Se va a hacer el canal la Bicolor+. La Liga 1 se deja a un lado. Hablamos de selecciones: absoluta, sub 20, sub 17, sub 16, sub 13... Femenino, Sub 20, Sub 16... Fútbol Playa y Futsal", manifestó Jean Ferrari.

Y añadió: "Todo lo que está concerniente a selecciones se va a transmitir. Programas informativos: Liga 2, Liga 3, Liga Femenina. Todo eso va a estar dentro del canal. La exposición de lo que estamos haciendo va a estar minuto a minuto".

Proyecto aún está en construcción

Desde la propia FPF se ha precisado que el canal todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Es decir, aún no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento ni los detalles técnicos de cómo funcionará la plataforma.

Lo que sí está claro es que se trata de una estrategia pensada para el mediano plazo, enfocada en el crecimiento del consumo digital y en la posibilidad de llegar a hinchas que viven fuera del país y que siguen de cerca todo lo que rodea a la selección peruana.

Además, desde la federación consideran que esta herramienta permitirá ordenar y centralizar los contenidos oficiales, evitando la dispersión de transmisiones y materiales en distintas plataformas.

Así, la FPF presentó su canal oficial para transmitir partidos de la selección peruana y torneos locales, una plataforma que busca acercar a los hinchas al día a día del fútbol nacional.