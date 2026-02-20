Vladimir Cerrón respalda indulto para Pedro Castillo y otros "perseguidos políticos": Para Vizcarra NO

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones exclusivas para Exitosa, Vladimir Cerrón se mostró a favor de que el gobierno de José María Balcázar otorgue, en su momento, un indulto a Pedro Castillo y otros "perseguidos políticos". Sin embargo, marcó distancia de Martín Vizcarra, al señalar que no lo considera dentro de esa categoría.

Perú tiene un nuevo gobierno de transición: José María Balcázar gobernará el país hasta julio del 2026 tras la censura de José Jerí. En medio de este cambio en la presidencia, una noticia causó revuelo en la política nacional: el expresidente Pedro Castillo, que cumple una condena en Barbadillo, presentó una solicitud formal de indulto presidencial.

Según el documento fechado el 19 de febrero del presente año, el pedido se realiza bajo el "principio de humanidad" y para honrar "la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido para dirigir el Gobierno había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario. En el marco de ese contexto, Vladimir Cerrón reapareció de la clandestinidad para comunicarse con Exitosa.

Durante el diálogo en 'Hablemos Claro', el candidato presidencial de Perú Libre se mostró a favor de que Balcázar le conceda el indulto a Pedro Castillo y a todos aquellos que considera como "perseguido político" con sentencias firmes y dentro del marco constitucional. No obstante, marcó distancia respecto al exjefe de Estado Martín Vizcarra, quien fue condenado a 14 años de prisión.

"Nosotros no estamos en el gobierno para tomar decisiones de ese nivel. Ahora este es un gobierno de transición. (...) Para nosotros deben ser indultados todos los perseguidos políticos, Pedro Castillo es uno de ellos, pero para ello se exige una sentencia firme, algo que aún no tiene el profesor y no se podría indultar. (¿Vizcarra sería perseguido político también?) Yo no hablo por Vizcarra como preso político", puntualizó.

Vladimir Cerrón pide elecciones neutrales

Por otro lado, Vladimir Cerrón sostuvo que el gobierno de Perú Libre vendrá más adelante y que el actual mandato de José María Balcázar es de transición, que espera pueda "garantizar unas elecciones generales neutrales y transparentes" este 12 de abril para "evitar que se derrumbe la democracia".

Vladimir Cerrón tras elección de José Balcázar

El candidato presidencial de Perú Libre no solo ratificó que se encuentra en Perú o se pronunció sobre un indulto a Castillo, sino que también desestimó que pueda entregarse a la justicia, señalando que el sistema y la Policía de nuestro país carecen de moral. Pero eso no fue todo, ya que se animó a responder si es que consideraba que su partido habría recuperado el gobierno a través de la elección de Balcázar como jefe de Estado.

"Hemos recuperado el gobierno de manera simbólica por un gobierno que nunca debió haberse interrumpido por un golpe de Estado", precisó en diálogo con Nicolás Lúcar.

De esta manera, Vladimir Cerrón, en diálogo exclusivo con Exitosa, diferenció los casos y dejó en claro que está a favor de un eventual indulto a Pedro Castillo y otras personas que hayan sido objeto de persecución política; pero dejó de lado a Martín Vizcarra.