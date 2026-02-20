José Luna asegura que Podemos Perú no votó en bloque por José Balcázar: "Dejamos en libertad de consciencia"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/02/2026
En diálogo con Exitosa, el congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, dio a conocer que su bancada no votó en bloque por José María Balcázar, pues hubo libertad al momento de la elección del nuevo presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República.
Votos divididos
En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el también candidato presidencial, pese a haber anunciado previo a la elección del nuevo presidente del Congreso que como grupo parlamentario no apoyarían a María del Carmen Alva, señaló esta vez que había sido una decisión personal.
"Lo hice en forma personal, yo no iba a votar por María del Carmen porque no hay mayoría ahí, porque no proponen a Echaíz, a otro personaje, había cantidad de personas", señaló en primera instancia.
Sumado a ello, reiteró que no había habido una decisión de partido en cuanto al voto, asegurando que había libertad para que los parlamentarios voten por el candidato de su preferencia.
"Nosotros dejamos en libertad, nunca hemos tenido una reunión, dejamos en libertad de consciencia porque no teníamos candidato. [Pero todos votaron por Balcázar] No creo que todos, algunos han votado y otros no. [Pero tú si votaste por Balcázar] No, yo no he votado por María del Carmen", expresó.
Negó conversación con Balcázar
Luna rechazó que como líder de Podemos Perú haya conversado con Balcázar para darle el apoyo de la bancada, sin embargo, aseguró que fue María del Carmen Alva quien se acercó para pedirle el voto del grupo parlamentario.
"Pero la bancada no quiere votar, la bancada está dividida. Ya habíamos acordado nosotros dejar a libertad de consciencia a cada uno para que vote y también habíamos acordado que nosotros no vamos a participar, no hemos participado en cuatro años de gobierno, no vamos a participar en nada", aseguró.
Asimismo, negó conocer de algún tipo de oferta o compromiso de repartija de ministerios o cuota de poder en el Ejecutivo para que salga electo Balcázar: "Esas son las bancadas que ya el pueblo conoce y que han conversado y han mantenido a Dina". Agregó que dichos rumores son una "estrategia" para colocar a la derecha como "lo mejor de la política".
Finalmente, consideró que en los cerca de 45 días de gobierno que tendrá José Balcázar, debe ocuparse de los principales del país, pues no tendrá más tiempo para otros cambios.
