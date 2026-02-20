Tiktoker Cañita impacta al revelar el millonario monto que recibe cada mes por batallas de TikTok

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras volverse uno de los tiktokers más famosos de Sudamérica, Alexis José Callañaupa, más conocido como Cañita, no solo se ha ganado la admiración de todos sus seguidores por sus increíbles habilidades en las intensas batallas de TikTok, sino también por los enormes ingresos millonarios que genera con ellas cada mes.

¿Cuánto gana Cañita al mes?

En una reciente entrevista en el programa América Hoy, el influencer peruano reveló que su fortuna mensual asciende a 2 millones de dólares, dejando en shock a las conductoras y al público.

La revelación de Cañita dejó atónitas a Janet Barboza, Rebeca Escribens y 'Giselo', quienes no podían creer lo que estaban escuchando.

"Queeeeeee Cañita gana más de 2 millones de dólares mensuales. Esto es una locura ¿Qué hago yo levantándome a las 5:30 de la mañana con las ojeras hasta el piso?, expresó Janet Barboza.

Y agregó: "Nos hemos equivocado. Algo tiene que tener Cañita y otros tiktokers que se vuelven tan famosos y millonarios, porque la gente se engancha, y no lo hace con cualquiera".

Rebeca Escribens también mostró su sorpresa y comentó: "Qué estamos haciendo mal, por Dios", mientras se mostraban los 'regalos' más caros que recibe Cañita en las batallas de TikTok. Entre ellos destaca el Fénix de fuego, que tiene un valor de S/2,224, aunque la plataforma retiene la mitad de esa donación.

Cañita se lanza como empresario

Más allá de su éxito en TikTok, Cañita decidió diversificar sus ingresos y en diciembre de 2025 inauguró su primer restaurante de lujo en Barranco. Nombrado 'Sabina', el establecimiento busca ofrecer una experiencia gastronómica única, combinando un estilo andino contemporáneo con un ambiente exclusivo.

"Es un destino exclusivo andino contemporáneo. Es mi proyecto hecho con amor, cariño y mucho esfuerzo. Créanme que cuando entren, no van a querer salir", declaró Cañita al presentar su nuevo emprendimiento.

¿Cómo Cañita inició en TikTok?

Cañita inició su aventura en TikTok compartiendo divertidos videos de Omegle, la popular plataforma de chat en línea. Sus primeras grabaciones mostraban interacciones espontáneas y llenas de humor con desconocidos, lo que rápidamente atrapó la atención de miles de usuarios.

Aunque sus cuentas fueron eliminadas en varias ocasiones, Cañita no se dio por vencido. Su perseverancia y creatividad lo impulsaron a reinventarse constantemente, destacando especialmente en las populares batallas virtuales que lo catapultaron a la fama.

Así, Alexis José Callañaupa, conocido como Cañita, no solo sigue dominando las batallas de TikTok, sino que además ha logrado consolidarse como empresario y millonario, dejando claro que su éxito trasciende la plataforma.