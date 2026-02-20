Vladimir Cerrón descarta entregarse a la justicia: "El Estado le paga a la Policía para capturarme"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, desestimó que pueda entregarse a la justicia, señalando que el sistema y la Policía de nuestro país carecen de moral.

Desestima entregarse a la justicia

Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, quien es requerido por las autoridades judiciales, fue consultado sobre su postura al estar frente a esta situación siendo una figura política que debería ser un referente de conducta para los ciudadanos en un escenario donde hay alrededor de 30 mil peruanos con prisión preventiva.

Al respecto, a modo de defensa sostuvo que dicho número "no todos son candidatos" como lo es él. "No todos hacen o dirigen una resistencia frente a un Estado arbitrario y a una justicia altamente corrupta que tiene el país, más bien defensora de Odebrecht", enfatizó.

"Es totalmente distinta, la justicia no tiene moral para enviar a alguien a la cárcel teniendo infiltrada a la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y los mismos políticos por organizaciones criminales continentales. Por tanto, estamos hablando de temas diferentes y además a mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la Policía para capturarme", aseveró cerrón Rojas.

Se encuentra en Perú dirigiendo la campaña de su partido

En otro momento, Vladimir Cerrón reveló que se encuentra en el Perú y que está dirigiendo la campaña política del partido Perú Libre, de cara a las próximas Elecciones Generales 2026 que se realizarán el próximo domingo 12 de abril.

"Estoy en el Perú claro, lo he declarado en repetidas ocasiones, estoy aquí prácticamente dirigiendo la campaña del partido (Perú Libre) y luchando desde un espacio donde la historia ha colocado a Perú Libre", manifestó en conversación con nuestro medio.

Al ser consultado sobre su situación judicial, el candidato presidencial expresó confianza en que la orden de prisión preventiva que recae en su contra quedará finalmente archivada. Al respecto, resaltó que esta tiene coomo finalidad "alejarlo" de los próximos comicios.

Además, descartó por completo que Perú Libre esté manejando el Congreso de la República, en contraposición, refirió que la mayoría parlamentaria "correesponde a intereses de la derecha". Mientras tanto sobre la asunción de José María Balcázar como mandatario señaló que Perú Libre recuperó el Gobierno de "manera simbólica".

Como vemos, Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, desestimó entregarse a la justicia peruana, sosteniendo que el Estado no le paga a él para entregarse, sino que lo realiza a la Policía Nacional del Perú para capturarlo.