Vladimir Cerrón negó haberse comunicado con el presidente Balcázar: "Mal haría poniéndolo en una situación crítica"

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial, Vladimir Cerrón, fue consultado sobre la reciente elección por parte del Congreso de la República para designar a José María Balcázar como nuevo jefe de Estado en reemplazo de José Jerí. Según precisó, no ha mantenido comunicación alguna con Balcázar.

Se comunica únicamente con su partido

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el prófugo descartó que Perú Libre se encuentro detrás del manejo del Parlamento, por lo que señaló que la elección de Balcázar resultó ser el "producto de un consenso de múltiples partidos".

Es así que, en el marco del anuncio por parte de Balcázar sobre mantener reuniones con las diversas bancadas para dialogar en Palacio de Gobierno, Cerrón negó que haya sido parte dicha comunicación. Según indicó, las últimas conversaciones con el actual presidente fueron en 2023, cuando el último de desempeñaba como congresista.

"Yo no he tenido comunicación con el presidente Balcázar ni con el congresista Balcázar desde el 2023, entonces por ese lado, mi comunicación es con el partido (...) Mal haría buscando una comunicación y poniéndolo al presidente en una situación bastante crítica que podría desestabilizar el Gobierno", dijo a nuestro medio, este viernes 20 de febrero.

En tal sentido, el líder del partido Perú Libre indicó mantiene netamente una comunicación con dicha agrupación política. Al respecto, precisó que de mantener un diálogo con el presidente, podría ponerlo en un escenario "crítico" que hasta generaría inestabilidad del Gobierno.

Sobre expresidente Pedro Castillo

En otro momento, Cerrón fue consultado sobre las acciones de Pedro Castillo que lo llevaron a su vacancia en 2022. Sobre esto, el candidato presidencial responsabilizó a Betssy Chávez y Aníbal Torres por la caída del expresidente. Según detalló, Castillo actuó con ingenuidad al leer el discurso que elaboraron la expremier y el exministro de Justicia.

"Cuando terminó de leer, cuando ya las cosas estaban consumadas, el ministro de Defensa le dijo 'este asunto no es mío, las Fuerzas Armadas no saben nada del tema', por el contrario ya tenían preparado sus comunicados para darle la espalda a Castillo y, la prueba de esto es que el ministro de Defensa nunca fue llamado a juicio, fue más bien protegido por el sistema judicial", enfatizó el prófugo.

En conclusión, Vladimir Cerrón respondió ante diversas incógnitas sobre su situación judicial y el actual escenario que se vive en la política, como la elección de José María Balcázar.