RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Reapareció

José Jerí lanza IMPENSADO mensaje tras toma de mando de José Balcázar como presidente de Perú

Luego de días de silencio, José Jerí reapareció con un sorpresivo mensaje para sus miles de seguidores en redes sociales. Congresista fue censurado del cargo de presidente tras recientes polémicas.

José Jerí se pronuncia en redes tras elección de José Balcázar como presidente.
José Jerí se pronuncia en redes tras elección de José Balcázar como presidente. (Presidencia)

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Han pasado 3 días desde que el Congreso censuró a José Jerí del cargo de presidente de la República por mayoría simple. En ese sentido, el exmandatario reapareció en redes sociales para dejar un impensado mensaje tomado de una de las obras literarias más importantes del habla hispana.

José Jerí y su impensado mensaje en redes

A través de su cuenta de X (antes Twitter), donde suele ser muy activo, el aún congresista citó la novela de Miguel de Cervantes Saavedra 'El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha' para luego indicar que deberá seguir su camino tras dejar de ser la máxima autoridad política del país.

"'Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades' - Frase de Don Quijote de la Mancha Nos corresponde seguir mientras tanto", escribió en dicha plataforma.

Noticia en desarrollo...

José Jerí tenía no tenía delitos probados, solo indicios, señala Ernesto Bustamante
Lee también

José Jerí tenía no tenía delitos probados, solo indicios, señala Ernesto Bustamante

José Jerí: Contraloría emitirá informe sobre los casos 'Chifagate' y contrataciones a allegadas del expresidente
Lee también

José Jerí: Contraloría emitirá informe sobre los casos 'Chifagate' y contrataciones a allegadas del expresidente

Temas relacionados censura Congreso José Jerí José María Balcázar presidente de la República Redes Sociales twitter

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA