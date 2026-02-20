José Jerí lanza IMPENSADO mensaje tras toma de mando de José Balcázar como presidente de Perú

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Han pasado 3 días desde que el Congreso censuró a José Jerí del cargo de presidente de la República por mayoría simple. En ese sentido, el exmandatario reapareció en redes sociales para dejar un impensado mensaje tomado de una de las obras literarias más importantes del habla hispana.

José Jerí y su impensado mensaje en redes

A través de su cuenta de X (antes Twitter), donde suele ser muy activo, el aún congresista citó la novela de Miguel de Cervantes Saavedra 'El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha' para luego indicar que deberá seguir su camino tras dejar de ser la máxima autoridad política del país.

"'Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades' - Frase de Don Quijote de la Mancha Nos corresponde seguir mientras tanto", escribió en dicha plataforma.

"Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades"



- Frase de Don Quijote de la Mancha



Nos corresponde seguir mientras tanto. — José Jerí (@josejeriore) February 20, 2026

Noticia en desarrollo...