Sociedad Peruana de Hidrocarburos: José Balcázar debería ratificar a la ministra de Economía

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el pdte. de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, sugirió que el presidente José María Balcázar debería mantener en su cargo a la actual ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. "Está haciendo un muy buen trabajo", manifestó.

Durante conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Cantuarias se refirió al impacto que existiría en el país ante el reciente cambio de jefe de Estado; ello tras votación que censuró a José Jerí y luego aprobó a José María Balcázar como nuevo mandatario.

Cuestiona inestabilidad política

Al respecto, precisó que la inestabilidad política afecta seriamente la confianza no solo de la población hacia las autoridades, sino que también impacta en las inversiones. En tal sentido, recordó que antes de la destitución de Jerí, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, presentó a detalle la afectación al crecimiento económico, debido a las crisis políticas presentadas en los últimos años.

Además, Felipe Cantuarias, indicó que las crisis políticas terminan afectando seriamente a la población más vulnerable, debido a que se postergan una serie de proyectos destinados a dicho sector. "Necesitan que el Estado le resuelva una serie de problemas", indicó. Asimismo, se refirió al daño que se presentan en otros sectores, resaltando que no existiría una idea clara sobre la actual gestión presidencial.

"Si eso lo llevamos a otros temas que preocupan muchísimo, por ejemplo, tenemos una cartera de proyectos de impresión de minería en hidrocarburos que estaban listos para ser aprobados e implementados en este primer semestre del año y ahora queda todo en duda, no sabemos lo que va a pasar en este Gobierno porque no hay una claridad sobre el rumbo del mismo", dijo a nuestro medio, este viernes 20 de febrero.

Para el pdte. de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, los diversos sectores necesitan "señales claras", por lo que resaltó que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, será quien permita entender la visión y política del Gobierno de Balcázar. Además, indicó que la actual ministra de Economía debe continuar su gestión, debido a que ha realizado "un buen trabajo".

"Ha hecho un buen trabajo en restaurar la confianza, en destrabar inversión. Ha hecho un muy buen trabajo además, en identificar los problemas que veníamos enfrentando con el tema de la inversión pública", enfatizó.

Para concluir, el pdte. de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, especificó cómo afecta la inestabilidad política en los diversos sectores del Estado.