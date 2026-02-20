Vladimir Cerrón ratifica que se encuentra en Perú: "Estoy dirigiendo la campaña del partido (Perú Libre)"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el prófugo Vladimir Cerrón volvió a confirmar que se encuentra en el Perú y que se encuentra dirigiendo la campaña política del partido que fundó, Perú Libre; ello en el marco de su situación luego de que la justicia peruana ordenó prisión preventiva en su contra.

Cerrón desde la clandestinidad

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el candidato presidencial de Perú Libre mostró una actitud calmada y se refirió a distintos temas como el reciente cambio de jefe de Estado, luego de el Congreso votó a favor de la censura de José Jerí y colocó a José María Balcázar en su reemplazo.

"Estoy en el Perú claro, lo he declarado en repetidas ocasiones, estoy aquí prácticamente dirigiendo la campaña del partido (Perú Libre) y luchando desde un espacio donde la historia ha colocado a Perú Libre", dijo a nuestro medio, este viernes 20 de febrero.

Es así que, Cerrón fue consultado sobre su situación judicial, debido a que permanece prófugo desde el 2023. Sobre ello, indicó que no acata la orden actual dictada en su contra, debido a los antecedentes en el caso por el que se le sentenció a cuatro años y ocho meses de prisión. "Después de todo, me dijeron que era inocente", enfatizó.

A raíz de ello, manifestó su confianza en que la orden de prisión preventiva en su contra será archivada por el sistema de justicia peruano. Según añadió, esta medida solo tiene el objetivo de "alejarlo" de la campaña electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

Cabe mencionar que, el líder de Perú Libre fue enfático al señalar que no se entregará a la justicia peruana, hasta retó a las autoridades, señalando que el Estado le paga a la Policía Nacional del Perú (PNP) para capturarlo, mas no a él para entregarse. "La justicia no tiene moral para enviar a alguien a la cárcel (...)", precisó.

Niega que Perú Libre maneje el Parlamento

En otro momento, Vladimir Cerrón negó que Perú Libre se encuentre detrás del manejo del Congreso de la República; por el contrario, indicó que la mayoría parlamentaria "responde a los intereses de la derecha". "A Perú Libre no se le puede estar culpando de algunas decisiones que toman, por el simple hecho de estar en la Mesa Directiva y defender su postura", enfatizó.

Para concluir, el prófugo Vladimir Cerrón se refirió a la reciente elección de José María Balcázar como nuevo presidente. Sobre ello, precisó que Perú Libre ha recuperado el Gobierno "de manera simbólica"; además, cuestionó que se haya "interrumpido" la gestión de Pedro Castillo.