José Balcázar: Delia Espinoza recordó la existencia de una denuncia constitucional contra el presidente

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, recordó que el nuevo presidente José María Balcázar tiene una denuncia constitucional en su contra, en la que se encuentra involucrada Patricia Benavides.

Investigaciones contra el presidente

Tras la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y que asumiera como jefe de Estado encargado, la magistrada advirtió la preocupante situación que afronta el mandatario.

"Este señor Balcázar está en varias investigaciones involucrado y de lo que yo recuerdo en este momento, hay una denuncia constitucional sobre él y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos intercambios de favores, respecto de el nombramiento irregular de una nuera de este señor de Lambayeque", detalló.

Según informó, el caso tiene elementos de convicción y la denuncia constitucional está presentada con elementos de pruebas ante el Congreso desde hace dos años.

Asimismo, aprovechó para rememorar fue el presidente del concurso para la elección del actual Tribunal Constitucional, "por lo tanto, él es el responsable de lo que se ha tramitado, lo que se ha desarrollado en ese concurso y finalmente de los miembros del Tribunal Constitucional que tenemos en este momento".

Presunta red criminal

Junto a otros congresistas, el actual mandatario está involucrado en la denuncia constitucional sobre una presunta red criminal en la que Balcázar habría coordinado con los exasesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, un intercambio de favores. El que consistía en que este vote en contra de las denuncias constitucionales contra la entonces fiscal de la Nación a cambio de beneficios.

Balcázar habría entregado el CV de la pareja de su hijo, posteriormente al ser cuestionado señaló que no la conocía, pero más adelante reconoció que sabía quien es y que entregó el documentos a Jaime Villanueva.

Benavides aprobó el nombramiento mediante la resolución 2034-2023-MP-FN, aunque finalmente el cargo quedó sin efecto porque la postulante no se presentó a juramentar.

Sumado a ello, Villanueva asegura que el actual presidente había acordado bloquear las denuncias constitucionales contra Patricia Benavides, generando que se archive la investigación.

Presuntamente el colaborador eficaz habría entregado testimonios, chats de WhatsApp, así como los registros de visitas al Congreso con documentos oficiales y resoluciones.

Es respecto a este caso que la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, recordó de la existencia de una denuncia constitucional, además de asegurar que hay otras investigaciones en las que está incluido el mandatario.