Accede a un préstamo de S/ 500 mil para la construcción de tu vivienda sin tantos requisitos

¿Tu proyecto de construcción avanza más lento de lo esperado por falta de presupuesto? Para miles de familias peruanas, terminar una obra, ampliar un piso o remodelar un ambiente clave se vuelve un verdadero reto cuando el financiamiento tradicional impone demasiadas exigencias.
En ese contexto, contar con capital a tiempo y condiciones más flexibles puede marcar la diferencia entre una obra paralizada y una vivienda finalmente terminada. Pensando en esa necesidad real, Prestamype se posiciona como una alternativa de financiamiento que permite acceder a préstamos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones para construcción, con procesos más simples y alineados a la realidad de muchos peruanos.
¿En qué consiste?
El préstamo para construcción de Prestamype es un producto financiero pensado para quienes necesitan capital para edificar o continuar la construcción de su vivienda. Este financiamiento puede utilizarse para la compra de materiales, herramientas, contratación de mano de obra o para avanzar en nuevas etapas del proyecto, sin limitar el destino del dinero.
Además, permite acceder a condiciones competitivas incluso si la persona se encuentra en Infocorp o no cuenta con historial crediticio. Esto es posible gracias a un modelo de evaluación más inclusivo, que analiza el perfil del solicitante de forma integral y prioriza la viabilidad real del proyecto sobre los filtros tradicionales de los bancos o cajas municipales.
Beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype
Con una trayectoria sólida en el mercado financiero peruano, Prestamype se ha consolidado como una fintech que brinda seguridad y confianza a sus clientes. Desde 2017, ha desembolsado más de S/ 1,600 millones en financiamiento y se encuentra inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), lo que respalda la transparencia y formalidad de sus operaciones.
Entre los principales beneficios del préstamo para construcción se encuentran:
- Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual: desde 0.84 %.
- Plazos de pago: desde 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: no se descarta al solicitante por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: en promedio, 15 días.
- Cronogramas a medida: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos.
Requisitos para acceder al préstamo
Para acceder al préstamo para construcción, el solicitante debe contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial, que funcione como garantía. Este debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y no presentar problemas legales ni municipales.
Además, el inmueble debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
Solicita un préstamo para construir o remodelar tu vivienda
Avanzar con la construcción de una vivienda requiere planificación, constancia y, sobre todo, un respaldo financiero adecuado. Con un préstamo de S/ 500 mil, condiciones flexibles y una evaluación alineada a la realidad de cada persona, Prestamype se posiciona como una alternativa para quienes desean seguir construyendo sin enfrentarse a tantos requisitos.
