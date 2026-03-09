Chile: María Corina Machado confirma asistencia en ceremonia de toma de mando de José Antonio Kast

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La lideresa de oposición venezolana, María Corina Machado, confirmó su visita a Chile para asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial que nombrará a José Antonio Kast como nuevo presidente de país fronterizo.

A través de sus redes sociales, la recientemente condecorada como Nobel de la Paz anunció que este jueves 12 de marzo estará en Santiago de Chile, donde se reencontrará con un importante número de migrantes que también escaparon del régimen de Nicolás Maduro.

Alcalde de Santiago le entregaría las llaves de la ciudad

De acuerdo con lo anunciado por Machado, el punto de encuentro con sus connacionales será el Paseo Bulnes con Parque Almagro (Santiago Centro), a partir del mediodía.

"Nos daremos ese anhelado abrazo que pronto repetiremos en Venezuela y con nuestras familias! Encontrémonos todos, preparándonos para la reconstrucción de nuestro país que lograremos juntos", invitó así a sus compatriotas en su cuenta de "X".

Asimismo, ese mismo día, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, le entregaría las llaves de la ciudad a destacada opositora venezolana. En ese sentido, el Municipio de la capital chilena la nombraría Visitante Ilustre y reconocería su liderazgo mundial y su compromiso con la libertad.

El acto sería después de la tradicional misa de "Oración por Chile y el Nuevo Gobierno" que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile.

Kast asumirá la presidencia el miércoles 11 de marzo

Luego de vencer en segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara en diciembre de 2025, José Antonio Kast jurará al cargo como el presidente número 35 de la vida republicana de Chile.

La ceremonia de transmisión de mando presidencial está programada a desarrollarse este miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso.

Entre los invitados confirmados está una delegación presidencial estadounidense, la cual estará encabezada por el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con la finalidad de "sentar las bases para avanzar en prioridades compartidas".

En representación del Gobierno del Perú estará el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, a fin de "profundizar el diálogo y la cooperación con las nuevas autoridades chilenas".

De acuerdo con el cronograma oficial, las actividades se celebrarán entre el martes 10 y jueves 12 de marzo en las ciudades de Santiago y Valparaíso, respectivamente.