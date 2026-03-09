¡Atención trabajadores! SERVIR anuncia supervisiones por teletrabajo obligatorio y advierte sanciones

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) informó que iniciará acciones de supervisión en distintas entidades del Estado para verificar que se esté cumpliendo la disposición de teletrabajo obligatorio durante la emergencia por el gas natural.

La medida fue recordada mediante el Comunicado N.º 004-2026, en el que el organismo señala que las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas que operan en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao deben garantizar que la norma se aplique correctamente.

De acuerdo con la entidad, esta disposición se estableció mediante una resolución que ordena la "implementación obligatoria, excepcional y temporal del teletrabajo durante el periodo comprendido del 9 al 14 de marzo de 2026", debido a la situación de emergencia generada por problemas en el suministro de gas natural.

La institución también recordó que las entidades deben organizar su funcionamiento para evitar afectar la atención al público.

Comunicado emitido por Servir.

Supervisión y posibles sanciones

SERVIR indicó que el inicio de estas supervisiones responde al aumento de reportes sobre posibles incumplimientos de la medida en algunas instituciones públicas.

Por ese motivo, la entidad anunció que revisará si las oficinas están aplicando correctamente el teletrabajo o si están tomando decisiones que contradigan la norma establecida durante la emergencia.

El comunicado señala que las entidades públicas "deben adoptar, a partir de la fecha y bajo responsabilidad, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la referida disposición".

Esto significa que cada institución debe definir qué funciones se realizarán desde casa y cuáles deberán continuar de manera presencial o bajo una modalidad mixta, siempre que sea estrictamente necesario para mantener los servicios al ciudadano.

La prioridad, según la entidad, es asegurar que los servicios públicos continúen funcionando sin poner en riesgo la aplicación de la medida temporal.

Teletrabajo para asegurar servicios

SERVIR explicó que el objetivo de la disposición no es detener las labores del Estado, sino reorganizar la forma en que trabajan las instituciones durante los días que dure la emergencia energética.

Por ello, las oficinas de recursos humanos tienen la responsabilidad de coordinar con cada área para mantener la atención y evitar interrupciones en trámites o servicios que dependen del Estado.

Sin embargo, la entidad también advirtió que no cumplir con la disposición podría traer consecuencias administrativas.

Según el comunicado, el incumplimiento podría derivar en recomendaciones para iniciar investigaciones disciplinarias, las cuales se realizarían de acuerdo con el marco normativo del régimen del servicio civil.

Estas investigaciones podrían terminar en sanciones para los responsables si se comprueba que no se aplicó la medida establecida durante el periodo señalado.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil reiteró que continuará monitoreando la situación y que su objetivo es garantizar que todas las entidades públicas respeten la norma durante los días de emergencia.