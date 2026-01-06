Accede a un préstamo de S/ 100 mil soles para la construcción de tu vivienda sin tantos requisitos

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Si tu objetivo es construir la casa que siempre imaginaste, ahora puedes hacerlo realidad este 2026. El préstamo para construcción de Prestamype te ofrece financiamiento desde S/ 15 mil hasta S/2 millones, con desembolso rápido, tasas competitivas y condiciones acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Gracias a su evaluación flexible, puedes calificar incluso si estás en Infocorp o no cuentas con historial crediticio.

Prestamype, fintech peruana líder en soluciones financieras, creó este préstamo para apoyar a quienes necesitan capital para comprar materiales, herramientas o contratar mano de obra y así completar o remodelar su vivienda. Descubre todos los detalles de este producto financiero AQUÍ.

Beneficios del préstamo para construcción

Al solicitar un préstamo para construcción, accedes automáticamente a estos beneficios principales:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 0.84%

desde 0.84% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, los cuales puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años, los cuales puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una Fintech segura y confiable con más de 8 años de experiencia en el mercado. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder al préstamo

Prestamype ofrece un préstamo para construcción diseñado para que conviertas en realidad el sueño de construir o remodelar tu vivienda a tu gusto. Para pre-calificar a este préstamo, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para hacer realidad el sueño de la casa ideal? Precalifica hoy mismo y de forma 100% online a un préstamo para construcción AQUÍ.

Prestamype, una de las fintech más grandes del Perú

Con un crecimiento acelerado en los últimos años, Prestamype se ha convertido en una de las fintech más relevantes del Perú. Su propuesta innovadora la llevó a ser reconocida por Forbes entre las 100 mejores startups del país. Desde 2017, ha desembolsado más de S/ 1600 millones en financiamiento, generando un impacto positivo en más de 6500 peruanos.

Este desempeño le permitió a Prestamype captar USD 2 millones del BID Lab y contar con el respaldo de Salkantay VC, uno de los fondos de venture capital más relevantes del país. Además, hizo historia al convertirse en la primera fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de USD 5 millones, liderada por ALIVE y Oikocredit.

Con Prestamype, puedes solicitar un préstamo para construcción de hasta S/2 millones de forma segura y confiable. Da hoy el primer paso para hacer realidad tu casa soñada con tasas y condiciones preferenciales. Precalifica AQUÍ.