Alianza Lima busca un triunfo para volver al primer lugar, pero Melgar llega listo para complicarle la noche

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Alianza Lima y FBC Melgar promete tensión desde el inicio. Este lunes, ambos equipos se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1.

El encuentro llega con un contexto claro: el cuadro de La Victoria necesita ganar para volver al primer lugar del campeonato, una posición que perdió recientemente y que ahora intenta recuperar ante su gente. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que suele complicarlo y que busca aprovechar la presión que pesa sobre los locales.

Según reportes previos al partido, el equipo dirigido por Pablo Guede llega con la misión de mantenerse en la pelea por la cima. En la previa del encuentro se señala que los blanquiazules están obligados a sumar los tres puntos para escalar nuevamente al primer puesto de la tabla.

El duelo se disputará desde las 8:30 pm y marcará el cierre de la jornada. Más de 24 mil aficionados ya aseguraron su presencia en el estadio, lo que anticipa un ambiente intenso para un partido que puede cambiar el rumbo del torneo.

Un equipo con presión encima

Aunque el inicio de temporada de Alianza ha sido positivo, no todo ha sido tranquilidad en el club. El equipo llega con la obligación de sostener su buen momento, pero también con algunas dudas en su funcionamiento.

En las últimas fechas ha conseguido resultados importantes, pero en varios partidos el rendimiento no ha terminado de convencer. Incluso algunos triunfos se resolvieron con marcadores ajustados, lo que deja abierta la pregunta sobre su verdadera solidez en la competencia.

A esta situación se suma una baja sensible en ataque. El delantero ecuatoriano Eryc Castillo no podrá jugar este partido tras ser expulsado en el duelo anterior, lo que obligó al comando técnico a reorganizar la ofensiva para enfrentar a Melgar.

La posible alineación incluiría a nombres experimentados como Paolo Guerrero, Kevin Quevedo y Esteban Pavez, jugadores que deberán asumir el peso del partido si el equipo quiere recuperar el liderazgo.

Melgar quiere aprovechar la oportunidad

Del otro lado aparece un rival que llega golpeado, pero peligroso. Melgar atraviesa semanas complicadas tras resultados adversos y una reciente eliminación internacional, por lo que sumar en Lima sería una forma de recuperar confianza.

El conjunto arequipeño sabe que un triunfo en Matute no solo le permitiría escalar posiciones, sino también frenar el avance de una de los candidatos al título. Además, el historial reciente demuestra que este enfrentamiento suele ser parejo y disputado.

Por eso, el partido no solo pondrá a prueba las aspiraciones de Alianza Lima, sino también su capacidad para responder cuando la presión de la tabla empieza a pesar.

Con el liderato en juego y un estadio lleno, el encuentro promete ser uno de los más tensos de la fecha.