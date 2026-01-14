Préstamo para limpiar deudas: Dile adiós a Infocorp con este crédito

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Con el 2026 recién comenzando, este es el momento perfecto para hacer una pausa y reflexionar: ¿lograste cumplir tus metas financieras en 2025?, ¿sigues arrastrando deudas o estas se salieron de control?, ¿fuiste reportado como moroso en las centrales de riesgo?

Si el año pasado no cerró de la mejor manera en términos financieros, no te preocupes. Hoy, gracias a Prestamype, puedes tomar el control de tus finanzas, ordenar tus deudas, mejorar tu historial crediticio y acceder a cuotas mensuales más bajas.

La falta de liquidez ya no será un problema con el préstamo para pagar deudas de Prestamype. ¿Cómo funciona este producto? Es simple: si tienes varias deudas en distintas entidades financieras y estás pagando tasas de interés elevadas, este préstamo te permite juntarlas en una sola, con mejores condiciones, tasas más atractivas y un esquema de pago alineado a tu capacidad económica.

Además, no contar con historial crediticio o estar reportado negativamente en Infocorp no es un impedimento para Prestamype, ya que estos factores no son determinantes en su evaluación de riesgo.

¿Qué beneficios te ofrece el préstamo de Prestamype?

Mantener varias deudas con distintas tasas de interés y fechas de vencimiento puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Con el préstamo de Prestamype, ese problema queda atrás: es una solución ideal para unificar y pagar tus deudas, ordenar tus finanzas y recuperar la tranquilidad.

Este préstamo te ofrece los siguientes beneficios:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual : desde 0.84 %.

: desde 0.84 %. Plazos de pago : desde 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación previa evaluación.

: desde 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible : no se descarta al solicitante por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

: no se descarta al solicitante por estar en Infocorp o no tener historial crediticio. Desembolso rápido : en promedio, 15 días.

: en promedio, 15 días. Cronogramas a medida : el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos.

¿Cómo calificar al préstamo para pagar deudas?

Para acceder al préstamo, el solicitante debe contar con un inmueble —casa, departamento, terreno, oficina o local comercial— que funcione como garantía. Este debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y no presentar problemas legales ni municipales.

Además, el inmueble debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Empieza el año sin cargas financieras ni tasas de interés elevadas. Si tu propiedad cumple con las condiciones solicitadas, estás listo para precalificar a un préstamo. Hazlo en menos de 1 minuto, AQUÍ.

¿Qué es Prestamype y cuál es su trayectoria?

Prestamype es la fintech de préstamos más grande del Perú, con operaciones desde el 2017. A lo largo de estos años, ha construido una trayectoria sólida y confiable que le ha permitido desembolsar más de S/ 1,600 millones en financiamiento a través de su préstamo con garantía hipotecaria, uno de los productos más demandados de su portafolio. Gracias a esta solución, más de 6,500 peruanos han accedido a la liquidez y al capital necesarios para concretar sus objetivos personales y empresariales.