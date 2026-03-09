¡Llegó la insulina! Minsa presta 2000 ampollas a EsSalud ante desabastecimiento y activa la compra de más dosis

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La falta de insulina en el sistema público encendió las alertas en el sector salud. En medio de reportes de desabastecimiento del medicamento en hospitales el Ministerio de Salud (Minsa) decidió prestar 2000 ampollas de insulina a EsSalud como medida inmediata para evitar que miles de pacientes con diabetes tipo I se queden sin tratamiento.

La decisión busca asegurar la continuidad de la atención mientras se regulariza el suministro del medicamento. La insulina es esencial para controlar la diabetes y su ausencia puede generar complicaciones graves en quienes dependen de ella diariamente.

Desde el sector salud explicaron que esta medida forma parte de un plan de contingencia frente a la falta temporal del fármaco en algunos establecimientos del país.

"El Ministerio de Salud realizó el préstamo de 2000 ampollas de insulina a EsSalud, como medida inmediata para garantizar la continuidad del tratamiento de pacientes con diabetes mientras se regulariza el abastecimiento del medicamento en el país", informó el sector en el portal del Estado.

Compra urgente para miles de pacientes

Ante la preocupación generada por el desabastecimiento, el Minsa también activó un proceso de compra urgente de 47 000 unidades de insulina NPH.

Esta adquisición busca asegurar el tratamiento de más de 33 000 pacientes en todo el país, quienes requieren el medicamento de manera permanente para mantener controlada la enfermedad.

La insulina NPH es una de las más utilizadas dentro del sistema público, especialmente por pacientes que reciben tratamiento en hospitales y centros de salud del Minsa.

Las autoridades señalaron que la compra permitirá restablecer el suministro del medicamento mientras se normalizan los procesos regulares de adquisición.

Medidas ante el desabastecimiento

El préstamo de ampollas entre instituciones refleja la presión que existe dentro del sistema público de salud para mantener el abastecimiento de medicamentos esenciales.

De acuerdo con el Minsa, las acciones adoptadas buscan asegurar que ningún paciente suspenda su tratamiento, especialmente en el caso de enfermedades crónicas como la diabetes.

Además, el sector reafirmó que continuará coordinando con las instituciones del sistema sanitario para garantizar el acceso oportuno a medicamentos.

"El sector reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con las instituciones del sistema de salud para garantizar el acceso oportuno a medicamentos esenciales para la población", señalaron las autoridades.

Mientras tanto, pacientes y especialistas siguen atentos a la evolución de la situación, ya que la insulina es un medicamento que debe usarse de forma constante para evitar complicaciones en la salud.