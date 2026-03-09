"El Rápido" anuncia AJUSTE DE TARIFAS ante el excesivo incremento de precios de combustibles

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El desabastecimiento de GNV que ha causado una alta demanda del GLP y gasolina continúa golpeando al bolsillo de la población. Esto se ve reflejado en la decisión de un grupo de transporte "El Rápido" quienes anunciaron el aumento del pasaje por la problemática de combustibles.

"Debido al excesivo incremento en el precio del combustible y a la actual coyuntura de inseguridad que viene afectando al sector transporte, nos hemos visto en la necesidad de realizar un ajuste razonable en nuestras tarifas. Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de poder mantener la continuidad del servicio y garantizar la operación de nuestras unidades, priorizando siempre la seguridad y la calidad del servicio que brindamos diariamente a nuestros pasajeros", informaron a través de un comunicado.

Pasajes mas caros

El reciente anuncio de la empresa El Rápido S.A. refleja una problemática crítica que enfrenta el sector transporte en la actualidad. La combinación de un alza sostenida en los costos operativos, impulsada principalmente por el precio del combustible, obliga a las empresas a tomar decisiones financieras drásticas para no colapsar.

En este contexto, el "ajuste razonable" de tarifas no se presenta solo como una medida económica, sino como un mecanismo de supervivencia para garantizar que las unidades sigan circulando y que el servicio no se interrumpa por falta de rentabilidad.

Por otro lado, esta medida genera un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes deben absorber un costo adicional en su movilidad diaria en un momento de incertidumbre.

El Rápido sube precio de pasajes ante alza de precios de combustibles

Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro

La Asociación de Transporte Terrestre de Carga anunció la convocatoria a un paro nacional para el jueves 12 de marzo del 2026, debido el alza en los combustibles que se registró la última semana.

Como ya lo habían anunciado diferentes gremios, finalmente se convocó a una paralización del servicio ante el desabastecimiento de GNV y alza en el precio de los combustibles alternativos que sufren los transportistas de carga pesada, quienes no han sido tomados en cuenta en las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Fue por ello que finalmente Anatec ha comunicado la medida de fuerza a través de un pronunciamientos dirigido a todos los transportistas y gremios del sector. El documento cuenta con lo logos de otras agrupaciones del sector que apoyarían la medida de fuerza.

Como se recuerda, gremios ya habían advertido de la medida, si es que no concretaban una reunión con el gobierno para solucionar el problema que también afecta al sector.