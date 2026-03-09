Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras ante elevados precios

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suspensión temporal de las sanciones al petróleo con el fin de estabilizar los precios en el mercado global. El mandatario republicano indicó que la medida se dará "hasta que la situación se arregle".

Anuncia suspensión de sanciones

Este lunes, Trump anunció la suspensión de algunas sanciones de petróleo en medio de la guerra de Medio Oriente. La suspensión temporal tiene como fin estabilizar los precios y garantizar el flujo del crudo en zonas estratégicas.

"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", indicó.

El anuncio fue dado durante una rueda de prensa realizada en Doral, al sur de Florida, en un evento de representantes republicanos en donde se abordaron parte de su política exterior de cara a las elecciones de medio término.

El presidente republicano indicó que esta suspensión se mantendrá vigente "hasta la que situación se arregle". Además, precisó que si se logra estabilidad "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas", dejando entrever que la imposición de aranceles podría culminar si resultan beneficiosas para los intereses de Washington.

Hace una semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que el Gobierno consideraba retirar sanciones al crudo proveniente de Rusia con el fin de asegurar el suministro global.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el precio del crudo se ha elevado notablemente. Tras los ataques contra Irán, los barriles de crudo en Europa han subido en un 30%. En el caso del suministro hacia Asia Oriental , los que dependen de la importación desde la zona del conflicto, ya se encuentra comprometido.

Este mismo lunes, Trump anunció que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada", declaración que generó la caída del precio del barril de crudo de Texas desde los 115 dólares hasta los 85, entre otros movimientos en el mercado.

Guerra con Irán "prácticamente terminada"

Durante una entrevista telefónica con el medio CBS, Donald Trump reveló que la guerra con Irán "está prácticamente terminada" en donde aseguró que Washington e Israel se encuentran "muy adelantados" respecto al inicial plazo previsto del conflicto.

Bajo la operación 'Furia Épica', el mandatario de la Casa Blanca indició que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea" con la cual contrarrestar el avance de sus tropas. "No les queda nada en términos militares", aseguró.