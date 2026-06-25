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40 años impulsando el rendimiento de los peruanos

Baterías Enerjet acompaña a André Martínez en el Rally Mobil en Piura

La marca peruana de baterías auspicia al piloto André Martínez en una nueva edición del Rally Mobil en Piura, que se desarrollará del 26 al 28 de junio.

Baterías Enerjet presente en el Rally Mobil en Piura.
Baterías Enerjet presente en el Rally Mobil en Piura. (Foto: Difusión)

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 25/06/2026

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Baterías Enerjet estará presente en el Rally Mobil en Piura junto al piloto André Martínez, quien competirá del 26 al 28 de junio en una de las fechas más importantes del calendario automovilístico nacional. Esta alianza reafirma el compromiso de la marca con el desempeño, la confianza y la resistencia, valores fundamentales tanto en la competencia como en el día a día de miles de conductores.

Con 40 años de experiencia, Baterías Enerjet se ha consolidado como una marca líder en el mercado peruano de baterías, acompañando a los peruanos con soluciones de energía confiables y de alto rendimiento para cada trayecto.

Juntos por un gran resultado

La participación de André Martínez en el Rally Mobil en Piura representará una nueva oportunidad para demostrar que la preparación, la constancia y el respaldo adecuado marcan la diferencia en los momentos más exigentes.

Desde Baterías Enerjet, acompañamos al piloto en este importante desafío con la expectativa de alcanzar los mejores resultados y luchar por lo más alto del podio. Porque tanto en la pista como en la carretera, el rendimiento comienza con una energía confiable.

Baterías Enerjet. 40 años liderando el cambio. 

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