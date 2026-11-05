Selección argentina anuncia que nadie usará la camiseta 10 de Messi hasta las Eliminatorias 2027

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección argentina afrontará sus próximos amistosos sin utilizar la camiseta número 10 que dejó Lionel Messi tras su despedida en octubre. El histórico dorsal permanecerá vacante ante Uruguay y Costa Rica, mientras la elección de un nuevo dueño quedará para las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

¿Por qué Argentina dejará libre el número 10 de Messi?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, y el martes 17 contra Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ambos encuentros, ningún futbolista llevará el número que identificó a Messi durante años.

La decisión responde a las reglas de numeración de los partidos amistosos. A diferencia de los torneos oficiales, en los encuentros de preparación no es obligatorio que los equipos utilicen todos los dorsales del 1 al 11. Esa condición permite mantener libre la camiseta número 10 argentina.

Según TN, el cuerpo técnico decidió que el dorsal continúe sin asignarse durante esta fecha FIFA. La misma información señala que la camiseta volverá a tener un jugador cuando Argentina dispute las Eliminatorias Sudamericanas en 2027, competencia en la que deberá utilizarse la numeración correspondiente.

La selección decidió no entregar el dorsal.

Uno de los nombres que aparece entre los posibles sucesores es Nico Paz. El mediocampista juega en el Como de Italia y tuvo actuaciones destacadas en sus recientes presentaciones con la selección mayor. Además, convirtió goles ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en los últimos amistosos.

¿Quiénes podrían heredar la camiseta 10 de Messi?

Además de Paz, Alexis Mac Allister figura entre las alternativas. El mediocampista ya utilizó el número 10 durante su paso por Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool. Su trayectoria en clubes y su presencia en el equipo argentino lo mantienen entre los nombres mencionados.

Enzo Fernández también aparece en la lista de posibles sucesores. Sus características como mediocampista y su participación en la creación de juego ofensivo lo ubican entre las opciones consideradas. Por ahora, la selección argentina mantendrá el dorsal sin asignar durante los dos compromisos de noviembre.

Otro candidato es Franco Mastantuono, quien ya vistió la camiseta número 10 de Messi en un partido oficial frente a Ecuador, disputado en Guayaquil. Ese antecedente lo incluye entre los futbolistas que podrían recibir el histórico número cuando el cuerpo técnico defina al próximo portador.

De esta manera, la camiseta número 10 seguirá vacante durante los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. La selección argentina retomará la discusión sobre su nuevo dueño en 2027, cuando vuelva a competir en las Eliminatorias Sudamericanas, tras la despedida de Lionel Messi del equipo.