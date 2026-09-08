De Cabo Verde al Balón de Oro: Vozinha es nominado al premio de Portero del Año y así reaccionó

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La revista France Football hizo oficial la lista de los diez candidatos al prestigioso premio al mejor guardameta de la temporada dentro de la gala del Balón de Oro 2026. La gran sorpresa de la nómina es la presencia del veterano golero caboverdiano Vozinha, de 40 años.

Quien militara en la Segunda División de Portugal con el Chaves antes de dar el salto al Colo-Colo de Chile este mercado, completó una actuación histórica en la Copa del Mundo que lo consagró como leyenda en el torneo y lo catapultó al reconocimiento global.

La emotiva reacción de Vozinha: "Con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra"

Tras confirmarse su inclusión entre la élite bajo los tres palos, el experimentado arquero compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Lejos de atribución personal, Vozinha reflexionó sobre el largo camino recorrido, los sacrificios familiares y la gratitud por cada etapa de su carrera deportiva.

En su mensaje, el guardameta enfatizó que esta distinción no le pertenece de forma individual, sino que representa el esfuerzo de toda su comunidad natal de San Vicente y de sus compatriotas.

Manifestó sentirse profundamente agradecido con Dios, su entorno cercano y sus compañeros de equipo, destacando que lleva consigo "a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer", mientras reafirmó su compromiso de mantenerse "siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra".

Una nómina de élite

La lista de aspirantes reúne a las figuras más determinantes del planeta en la posición. Entre los nombres más destacados figura el argentino Emiliano "Dibu" Martínez, dos veces ganador del galardón y campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, así como el belga Thibaut Courtois, pilar del Real Madrid y vencedor de la edición 2022.

A ellos se suman los campeones del mundo con la selección española Unai Simón y Joan García, además del marroquí Yassine Bounou, de destacada regularidad en torneos internacionales.

La nómina la completan referentes de primer nivel como Édouard Mendy, David Raya, Gregor Kobel y Matveï Safonov. En medio de este selecto grupo, la figura de Vozinha irrumpe como la gran revelación de la temporada, demostrando que un rendimiento superlativo en la máxima cita del fútbol mundial puede llevar a un referente de una nación emergente a competir codo a codo con la élite global.

Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️



🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇸🇳 Édouard Mendy

🇪🇸 David Raya

🇷🇺 Matvey Safonov

🇪🇸 Unai Simón

🇨🇻 Vozinha#ballondor pic.twitter.com/kwUl3QKX3f — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

La nominación de Vozinha trasciende los registros estadísticos para convertirse en una de las historias más inspiradoras del fútbol contemporáneo. Su presencia entre los diez mejores arqueros del mundo demuestra que la constancia y el talento en el escenario internacional pueden derribar cualquier prejuicio de origen, elevando la bandera de Cabo Verde a lo más alto de la vitrina del Balón de Oro.