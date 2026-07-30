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¿Internet lento en tu celular? Este inesperado DETALLE podría ser el responsable

Conoce cuál es el detalle que muchos pasan por desapercibido y que podría afectar la conexión de internet de tu celular. El problema no es una avería del dispositivo.

Internet lento en celular: ¿por el H+?
Internet lento en celular: ¿por el H+? (Composición Exitosa)

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología / Actualizado al 30/07/2026

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¿Has notado que el internet en tu celular se pone lento a veces? Descubre el inesperado detalle que muchos pasan por desapercibido en la pantalla de su dispositivo móvil y que podría afectar la conexión.

¿Qué detalle podría poner lento el internet en el celular?

Si has estado caminando por la calle o paseando por algún establecimiento y te percataste que al usar el internet de tu celular se pone lento o demora en cargar las páginas, videos se detienen constantemente o las aplicaciones en tu móvil funcionan con lentitud, el problema no siempre está en tu operador.

Pues bien, podría deberse a un ajuste poco conocido del teléfono o una configuración de la red móvil. Uno de los detalles que más suele pasar desapercibido es que al ver la pantalla del celular te percatarás que el 4G o el 5G desaparece y en su lugar sale el símbolo H+.

No te preocupes, tu teléfono no está fallando ni te quedaste sin datos. El H+ corresponde a la tecnología HSPA+ (High Speed Packet Access Plus, o Acceso a Paquees de Alta Velocidad Evolucionado), una evolución de las redes 3G que en la industria se conoce como red de transición o 3.5G.

H+ en tu celular: Este tipo de red aparece cuando las personas se encuentran en zonas donde no alcanza la señal.
 

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El símbolo H+: ¿Por qué aparece en lugar del 4G o 5G?

De acuerdo con Wray Castle, existen varias razones por las que el dispositivo cambia automáticamente a H+, entre ellas:

  • Cobertura insuficiente de la red 4G o 5G en la zona. 
  • Estar dentro de edificios, sótanos o lugares donde la señal es débil.
  • Red saturada: Hay demasiadas personas conectadas a la misma antena, como en conciertos o lugares muy concurridos.

En muchos casos, el cambio entre H+, 4G y 5G ocurre automáticamente a medida que el usuario se desplaza entre distintas áreas de cobertura. Si te aparece ese detalle que pone lento tu internet, no te preocupes: recuerda que es un cambio temporal pero no una falla.

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¿Cómo quitar el símbolo H o H+ de tu celular?

Entre las limitaciones que presenta conectarse a internet con la red H están las siguientes: Ver videos en alta definición, hacer videollamadas, jugar en línea, descargar aplicaciones y archivos grandes. 

Sin embargo, la conexión con el H+ en tu celular permite enviar mensajes, usar redes sociales, revisar correos electrónicos y navegar por páginas web. Si deseas cambiar la red H y recuperar la red 4G o 5G, sigue los siguientes consejos, según especialistas:

  • Activa el modo avión durante algunos minutos y luego desactívalo para que el celular busque otra red.
  • Muévete a un área abierta o al lado de una ventana.
  • Reinicia el dispositivo y comprueba los ajustes de red del teléfono.
  • Asegúrate de que la configuración esté en "Selección automática de red" y que la red 4G o 5G esté habilitada.

Así que si ves que el internet en tu celular está lento puede deberse al símbolo H+ que aparece en la pantalla del dispositivo, una evolución de las redes 3G que ofrece mayores velocidades de transmisión de datos, pero que sigue siendo anterior a las redes 4G LTE y 5G. Este tipo de red aparece cuando las personas se encuentran en zonas donde no alcanza a llegar la señal al celular.

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