De la Espriella levanta suspensión del porte de armas en Colombia: qué cambia y quiénes podrán usarlas

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este martes un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego. La medida permite utilizar salvoconductos vigentes, pero mantiene controles, requisitos y restricciones para quienes quieran llevar armas legalmente.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

El Decreto 1368 de 2026 fue publicado este 8 de septiembre y mantiene vigente el sistema de permisos creado hace más de tres décadas. La decisión alcanza a cerca de 700.000 personas con salvoconductos vigentes, suspendidos desde 2015 por distintos gobiernos colombianos.

La medida no establece un porte libre de armas para toda la población. El Gobierno mantiene las condiciones exigidas por las autoridades, incluida la comprobación de idoneidad física y mental. Además, quienes no tengan permisos vigentes o enfrenten restricciones judiciales no podrán portar armas legalmente.

Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.



Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.



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La suspensión general del porte comenzó en 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La restricción fue mantenida posteriormente por Iván Duque y Gustavo Petro, mientras permaneció vigente la posibilidad de adquirir y conservar armas bajo los permisos establecidos por la normativa colombiana.

"Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar", indicó.

El presidente defendió la decisión como parte de su política contra el crimen y como el cumplimiento de una promesa de campaña. En el mensaje difundido tras firmar el decreto, sostuvo que la suspensión había limitado durante años a ciudadanos que cumplen las normas y buscan portar armas legalmente.

Reacciones y argumentos del Gobierno

Durante la presentación de la medida, De la Espriella también afirmó que el 99,9% de los delitos se cometen con armas sin permiso. El mandatario mencionó esa cifra sin identificar públicamente la entidad responsable de producirla, por lo que fue presentada como una afirmación presidencial.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto con el que se levantan los permisos para el porte de armas de fuego en su país. Recalcó que esta es una promesa que realizó durante su campaña presidencial.



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"La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor. Por eso cumplo mi palabra", anunció.

La decisión también generó respaldo y cuestionamientos políticos. Integrantes del Centro Democrático celebraron el levantamiento de la suspensión, mientras el senador Ariel Ávila criticó la medida y advirtió sobre el riesgo de que armas legales terminen posteriormente en organizaciones criminales.

El Gobierno sostiene que el levantamiento de la suspensión no elimina los controles existentes. Las personas interesadas deberán cumplir los requisitos correspondientes y contar con autorización vigente. De esta manera, el decreto modifica la suspensión general, pero conserva el sistema de permisos que regula el porte legal.