Universidad Continental anuncia +22 carreras y nuevo campus para el 2027 en Ayacucho

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Continental anunció su nueva oferta de más de 22 carreras profesionales y la construcción de un nuevo campus de más de 6,000 m² en Ayacucho, proyectado para el 2027.

El anuncio oficial se realizó el pasado 27 de agosto durante el encuentro "Ayacucho hacia el Futuro: Talento, Competitividad y Desarrollo para una Región con Oportunidades". El evento, organizado por la entidad educativa, contó con la presencia de autoridades, empresarios y académicos de la región. Asimismo, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, participó como ponente para analizar los retos del desarrollo regional y la urgencia de potenciar el talento y la competitividad en Ayacucho.

Una propuesta respaldada por 28 años de experiencia

La llegada de esta nueva propuesta académica a Ayacucho se sustenta en los 28 años de trayectoria de la Universidad Continental en la formación de profesionales y su presencia en regiones como Huancayo, Cusco, Arequipa, Lima e Ica. Esta experiencia le ha permitido conocer de cerca las dinámicas y necesidades de distintos territorios y sectores productivos del país.

A partir de ese conocimiento, la Universidad Continental, institución licenciada por SUNEDU, presenta en Ayacucho una propuesta académica orientada a las necesidades actuales y futuras de la región, con carreras vinculadas a los sectores que requieren mayor desarrollo de talento profesional. El objetivo es contribuir a que los jóvenes puedan formarse en su propia región y, al mismo tiempo, aportar al crecimiento, la competitividad y el progreso de Ayacucho.

Más carreras y nuevo campus de 6,000 m²

La nueva oferta incluye carreras como Medicina Humana, Enfermería, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Educación, Economía, Contabilidad, Marketing, Derecho, Psicología, entre otras.

El nuevo campus, proyectado para el 2027, contará con laboratorios modernos, ambientes especializados y espacios para el aprendizaje práctico y la innovación, acompañando el crecimiento de la oferta académica de la Universidad Continental en la región.

Con esta nueva oferta académica y la construcción de su nuevo campus, la Universidad Continental fortalece su presencia en Ayacucho y apuesta por formar a los profesionales que la región necesita para impulsar su desarrollo y generar nuevas oportunidades.