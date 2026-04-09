Hurricanes lideran Super Rugby 2026 y apuestas se ajustan antes del Super Round

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El Super Rugby Pacific 2026 tiene un líder que no pide permiso. Los Hurricanes acumulan cinco victorias en seis partidos y un promedio de 44 puntos anotados por encuentro, cifras que los datos de rugby actualizados en https://1xbet.es/es/line/rugby reflejan con claridad desde las primeras jornadas, mostrando además las mejores cuotas de apuestas deportivas en rugby.

La racha incluye cuatro marcadores superiores a 50 puntos, algo que ningún otro equipo ha logrado este año. Y el diferencial de +166 con solo 98 puntos en contra dice bastante sobre lo que pasa cuando un rival se equivoca frente a ellos.

Jordie Barrett y el salto ofensivo

El regreso de Jordie Barrett tras su etapa sabática en Leinster Rugby, donde ayudó a ganar el United Rugby Championship 2025, trajo al mediocampo de Wellington una variable que Clark Laidlaw llevaba meses esperando. Barrett no llegó como refuerzo de emergencia ni como figura decorativa. Su experiencia en el rugby del hemisferio norte le dio un ritmo diferente de distribución, y el plantel lo absorbió rápido.

Pero la estrella inesperada ha sido Fehi Fineanganofo. El ala anotó hat tricks consecutivos en las Jornadas 6 y 7, acumulando siete tries en la temporada. En la goleada 52-14 ante los Queensland Reds, tres de sus tries nacieron de errores del mediocampo visitante, recuperaciones que convirtió en carreras de más de 40 metros sin que nadie pudiera alcanzarlo.

Solo 7.2 entradas rivales a su zona de 22 metros por partido, la cifra más baja de la competencia. Su ataque genera 12.8 entradas por juego a la zona de 22 del rival, la marca más alta del torneo. El regreso del capitán Du'Plessis Kirifi tras una lesión de pantorrilla sumó presión sobre la pelota que los rivales simplemente no pueden manejar.

El Super Round inaugura Te Kaha

Christchurch recibirá del 24 al 26 de abril el Super Round 2026. Las tres ediciones anteriores, celebradas en Melbourne entre 2022 y 2024, no lograron conectar con la audiencia local tras la salida de los Rebels por deudas. Ahora, el evento se muda al nuevo One New Zealand Stadium, conocido oficialmente como Te Kaha, que fue inaugurado formalmente el 27 de marzo de 2026.

El estadio tiene 25.000 butacas bajo techo fijo y reemplaza al Lancaster Park, dañado sin reparación posible por el terremoto de 2011. Los Crusaders pasaron 14 años jugando en el Apollo Projects Stadium, una solución temporal que terminó durando mucho más de lo planeado. La construcción de Te Kaha costó 683 millones NZD.

Cinco partidos en tres días definirán la Jornada 11. Los Crusaders, campeones defensores, abrirán la acción el viernes. El sábado trae rivalidades transtasmanas con los Blues frente a los Reds por la Sellars Dixon Medal y los Hurricanes midiendo fuerzas con los Brumbies por la Captain Shout Cup. El domingo cierra con otro doble cartel que aún no tiene emparejamientos confirmados.

Cómo ampliar la experiencia del torneo

Con marcadores abultados en casi cada jornada y un Super Round que promete enfrentamientos directos entre los primeros clasificados, las apuestas deportivas ofrecen una manera concreta de seguir cada fecha del Super Rugby Pacific 2026. Durante el registro en el sitio de 1xBet, ingrese el código promocional 1x_3831408 para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial.

Posiciones tras la jornada 7

Tabla Rugby Equipo PJ G P PF PC Dif Pts Hurricanes 6 5 1 264 98 166 25 Blues 7 5 2 231 136 95 25 Brumbies 7 4 3 255 205 50 20 Reds 6 4 2 138 156 -18 18 Chiefs 6 4 2 183 152 31 17 Crusaders 6 3 3 182 176 6 14 Waratahs 6 3 3 158 173 -15 14 Highlanders 7 3 4 165 209 -44 14 Fijian Drua 6 2 4 127 184 -57 8 Western Force 6 1 5 159 211 -52 4 Moana Pasifika 7 1 6 140 302 -162 4

Los Reds llaman la atención con un diferencial negativo de -18 a pesar de cuatro victorias, una señal de que sus triunfos se construyen sobre defensa feroz y poco margen, no sobre el tipo de dominio ofensivo que muestran los Hurricanes o los Blues.

La Jornada 8 arranca el 3 de abril con Crusaders recibiendo a Fijian Drua, mientras que el sábado 4 los Chiefs reciben a los Waratahs y los Reds a la Western Force. Con la clasificación reservada para los seis primeros, cada punto de bonus puede decidir quién juega en casa y quién toma un avión.