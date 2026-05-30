Administrador de la 'U' pide perdón a hinchas por crisis deportiva: "No hay, ni tengo excusa de ningún tipo"

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El administrador temporal de Universitario, Franco Velazco, se pronunció a través de sus redes sociales luego de la dura eliminación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana tras el empate a cero con Deportes Tolima. El directivo tocó varios puntos importantes en su pronunciamiento, pero principalmente pidió perdón a la hinchada por el actual momento que vive el club.

Franco Velazco pide perdón a hinchas de la 'U' en medio de crisis

En primer lugar, el abogado reconoció la molestia que hoy invade al seguidor de la 'U' luego de un semestre para el olvido donde se quedaron fuera de toda competencia internacional y también del Torneo Apertura. Por ello, prometió trabajar para salir de este mal momento e ir con todo en la segunda parte del año.

"Comprendo la molestia y frustración del buen hincha de la U y no hay, ni tengo, excusas de ningún tipo por el momento que estamos pasando, solo nos queda corregir errores y tomar decisiones contundentes en la parte deportiva para poder replantear, revertir y buscar el objetivo que todos queremos", inició.

Luego de ello, lamentó que un sector aproveche este mal momento de Universitario para criticar la parte financiera y económica de su gestión. Incluso, reveló que todas las cuentas de club han sido debidamente auditadas en los últimos años sin descubrir ningún tipo de irregularidad.

Administrador de la 'U' pide perdón a hinchas por crisis.

"Este mal momento no puede ser excusa para crear historias y cuestionar nuestra gestión. El club, pese a las dificultades económicas, viene creciendo y demostrando una gestión transparente con estados financieros auditados del 2021 al 2024 por una firma internacional sin hallazgos e irregularidades en todas sus disciplinas ni en los costos y gastos que demandan sostener al club. Actualmente, la auditoría 2025 (esta vez designada por Sunat por la Ley 32113) se encuentra en proceso y lo mismo ocurrirá en el 2026 hasta el término de la gestión", añadió.

Necesitan a la hinchada

Finalmente, el administrador designado por SUNAT dejó en claro que a pesar de este mal momento es necesario el respaldo de todo el aficionado para superar la crisis y conseguir los objetivos planteados.

"No quiero dejar de mencionar al fiel hincha crema que es el principal activo de la institución, las críticas son y serán bien canalizadas. Necesitamos de ustedes, como fue siempre y hoy el club, comando técnico y jugadores necesitan de estabilidad para concentrarnos en corregir pronto y retomar el proceso. Lo contrario favorece a los que quieren vernos caer para que se cierren puertas y evitar que lo anterior suceda. Apelo al criterio del hincha fiel de la U para renovar la confianza cuyos primeros resultados se reflejarán en las próximas semanas", finalizó.

En resumen, Franco Velazco, administrador de Universitario, pidió perdón a los hinchas del club tras la reciente crisis deportiva.