Varios pasajeros quedaron ATRAPADOS a casi 30 metros de altura luego de que un juego mecánico sufriera una falla

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una jornada de diversión terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para ocho personas que quedaron suspendidas durante varias horas en una montaña rusa del parque Pleasure Pier, en Galveston, Texas. El incidente movilizó a equipos de emergencia que trabajaron intensamente para poner a salvo a los afectados sin que se registraran heridos de gravedad.

Personas atrapadas en una montaña rusa en Texas

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Galveston, en Texas, luego de que ocho personas quedaran atrapadas en una montaña rusa del parque de diversiones Pleasure Pier debido a una falla mecánica registrada durante el recorrido.

"La atracción experimentó una falla durante su ascenso inicial; sin embargo, como fue diseñada, se detuvo inmediatamente para mantener a todos seguros", indicó Terry Turney, director de operaciones del parque.

El incidente ocurrió en la atracción conocida como Iron Shark, una de las más populares del establecimiento, y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, los ocupantes permanecieron suspendidos a más de 30 metros de altura mientras los equipos de emergencia evaluaban la forma más segura de evacuarlos. La situación generó preocupación entre los visitantes del parque, quienes observaron el rescate desde los alrededores.

🎢 🇺🇸 ¡Sálvese quien pueda! Jóvenes quedan atrapados en montaña rusa de Texas



👥 Ocho estudiantes tuvieron que esperar varias horas en la atracción Iron Shark, del parque Pleasure Pier, en Galveston (sur), luego de que el juego mecánico sufriera una avería mientras realizaban... pic.twitter.com/hG1IarYiJI — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 29, 2026

Rescate de alta complejidad

El Departamento de Bomberos de Galveston lideró las labores de emergencia utilizando equipos especializados y escaleras de gran alcance para llegar hasta los pasajeros atrapados. Las maniobras se extendieron durante varias horas debido a la altura y a las condiciones de seguridad necesarias para evitar cualquier accidente durante la evacuación.

"Por ello, contactamos al Departamento de Bomberos para asistir y garantizar que todos fueran evacuados de manera segura. La atracción será sometida a una inspección exhaustiva antes de volver a operar", indicó el comunicado", expresó el director de operaciones del parque

Las autoridades informaron que las ocho personas fueron rescatadas sanas y salvas y recibieron atención médica preventiva tras descender de la estructura. Ninguno de los afectados presentó lesiones graves, aunque varios mostraban signos de nerviosismo luego de permanecer inmovilizados durante largo tiempo.

Investigarán las causas de la falla

Tras el incidente, la atracción fue cerrada temporalmente mientras especialistas inspeccionan el sistema mecánico para determinar qué provocó la interrupción del recorrido. Las autoridades también anunciaron que revisarán los protocolos de mantenimiento y seguridad del parque para descartar riesgos adicionales.

El caso ha generado preocupación entre visitantes y residentes de la zona, quienes exigen garantías sobre el funcionamiento de las atracciones. Aunque el desenlace no dejó víctimas ni heridos de consideración, el episodio recordó la importancia de los controles técnicos permanentes en este tipo de instalaciones, donde una falla puede convertir una experiencia recreativa en una situación de alto riesgo.