PSG se consagró campeón de la Champions League 2026 tras derrotar 4-3 a Arsenal en penales

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un partido de poder a poder, que culminó 1 a 1 en los 90 minutos, Arsenal y Paris Saint Germain (PSG) definieron la final de la Champions League 2025-2026 en tanda de penales en la que los 'parisinos' vencieron 4-3 a los 'Gunners'.

PSG se consagró campeón de la Champions League

Este sábado, 30 de mayo, en el Púskas Arena de Budapest, en Hungía, el PSG se coronó campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo al derrotar 4-3 a Arsenal en penales, tras igualar 1-1 en los 90 minutos y no moverse el marcador en los dos tiempos suplementarios.

La banda estadounidense de indie rock The Killers fue la encargada de amenizar el ambiente con una presentación que se llevó elogios. Posteriormente, Thierry Henry Presnel Kimpembe fueron los encargados de llevar el trofeo de este importante certamen europeo al terrenon de juego para escuhar su clásico himno.

El encuentro comenzó a favor del club inglés quien tuvo la primera jugada de peligro alos 2' tras un tiro libre cobrado por Declan Rice y que Magalhaes no pudo conectar bien de cabeza.

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