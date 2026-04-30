Construye tus sueños con un préstamo de S/1 millón a una tasa desde 1% mensual

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Si este año te planteaste la meta de construir o remodelar tu casa o un nuevo piso, lo primero que debes saber es que necesitas un alto capital de dinero para cubrir los materiales, la mano de obra y otras necesidades que suelen aparecer en el camino.

Lo más probable es que hayas recurrido a la banca tradicional como bancos y cajas para hacer realidad tus planes; sin embargo, estas entidades no suelen ofrecer productos financieros especializados para construcción. Además, suelen tener procesos muy burocráticos, calendarios de pago poco flexibles, y ofrecen montos muy pequeños y tasas de interés muy altas.

Si quieres hacer realidad tu sueño de construir o remodelar tu casa, la mejor forma de obtener un monto alto de dinero de forma rápida es a través de un préstamo para construcción como el que ofrece Prestamype, una fintech inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos de la SBS que ofrece desembolsos desde S/15 mil hasta S/2 millones.

¿Cómo acceder a un préstamo para construcción?

El préstamo para construcción de Prestamype ofrece una tasa de costo efectivo anual (TCEA) que va desde 21.27% y es la única tasa que incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Los desembolsos van desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones para construir o remodelar tu vivienda.

Para precalificar a un préstamo para construcción, debes tener una propiedad debidamente inscrita en la SUNARP, la cual funcione como garantía. Además, la ubicación de la propiedad debe estar en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco; y el inmueble debe estar libre de multas, gravámenes o afectación en registros públicos o la Municipalidad.

Si estás registrado en Infocorp y por eso otras entidades financieras te niegan nuevos créditos, no te preocupes porque estar en Infocorp o tener deudas no es determinante para Prestamype, ya que la evaluación de riesgo y del inmueble puede aprobarte para el préstamo. Precalifica y encuentra más información, AQUÍ.

¿Por qué solicitar un préstamo con Prestamype?

Prestamype es una fintech segura y ofrece condiciones justas y acordes a tu perfil, para que cumplas al 100% con tu cuota a fin de mes en la fecha pactada. En los últimos 9 años ha desembolsado más de S/ 2100 millones de soles en financiamiento en total y ha impulsado el crecimiento de más de 8,000 peruanos.

Además, cuenta con el respaldo de socios estratégicos que han apostado por Prestamype como el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), Oikocredit, Alive, Triple Jump, Salkantay Ventures y más.

Que tu sueño de construir o remodelar tu casa no se quede en planes. Hazlo realidad pre-calificando al préstamo para construcción de Prestamype. Encuentra más información o precalifica, AQUÍ.