Concierto de Tini en Lima: Consulta horarios, accesos, setlist e invitados internacionales

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tini Stoessel vuelve a Lima hoy sábado 30 de mayo después de cuatro años para presentar su gira "FUTTTURA Tini World Tour" en el Estadio Nacional. Una presentación de gran envergadura que propone una experiencia "inmersiva" con banda en vivo, cuerpo de baile y una puesta en escena dividida en actos que recorre su trayectoria, desde sus inicios como Violetta hasta sus hits actuales.

A continuación te presentamos una guía práctica de los horarios, accesos, setlist y los confirmados artistas invitados.

Horarios oficiales: fast pass, puertas y hora del show

Según información difundida por la organización, estos son los horarios clave del sábado 30 de mayo:

16:00: ingreso fast pass.

18:00: ingreso público general.

20:00: apertura a cargo de Maxi Espíndola, artista invitado.

21:00: inicio del show de Tini.

Recomendación operativa: si tu entrada es de campo o tienes acceso con cola larga, llega con margen. Entre controles de seguridad, validación de tickets y desplazamientos internos, una hora se va rápido.

Horarios de Futttura Tini World Tour.

Accesos y rutas peatonales: cómo llegar al Estadio Nacional según tu zona

Acorde con información difundida por la Municipalidad de Lima, este es el "Plan de desvió" a detalle de los accesos para el concierto de Tini en el Estadio Nacional:

Futttura Golden A y B: Los accesos preferenciales son por el norte. Golden A ingresa desde la Vía Expresa hacia la Puerta 27 ; Golden B lo hace por la calle José Díaz hacia la Puerta 34 .

Los accesos preferenciales son por el norte. ingresa desde la Vía Expresa hacia la ; lo hace por la calle José Díaz hacia la . Zona Violeta y APDAYC: El ingreso general es desde el sur, por la Av. Bauzate y Meza. Violeta se distribuye en las Puertas 19 a la 26 (lado Vía Expresa). APDAYC (Tribuna Norte) ingresa por la Av. 28 de Julio hacia las Puertas 11, 12 y 13 .

El ingreso general es desde el sur, por la Av. Bauzate y Meza. se distribuye en las (lado Vía Expresa). (Tribuna Norte) ingresa por la Av. 28 de Julio hacia las . Zona Miénteme y Triple T: Se accede desde el este por la Av. Petit Thouars. Miénteme ingresa por Jr. Saco Oliveros (Puertas 1, 2, 3 y Palcos Puerta 5); Triple T ingresa por Jr. Manuel Corpancho hacia la Puerta 9.

Acceso por zonas - Futttura World Tour.

Setlist del FUTTTURA World Tour: lista referencial por actos

El setlist puede variar por ciudad, invitados o ajustes del show. Sin embargo, para el show de hoy ya circula un listado el cual se divide por actos o "eras" de la cantante:

El Act 1 contará con hits como Fresa, La Loto y Muñecas. En el Act 2 volvemos a sus inicios como Violetta: En Mi Mundo, Como Quieres, Te creo. Para el Act 3 cantará algunas canciones de su último álbum "Mechón de pelo": Miedo, Pa, Posta, Ni de ti. Mientras que para el Act 4 y Act 5 mezcla hits antiguos y actuales como Down, High, Te Pido y Carne y Hueso. Y finalmente, para el Act 6, cantará sus canciones más conocidas como 22, La Triple T, Miénteme y Cupido.

Setlist FUTTTURA Tini World Tour.

Invitados especiales: lo que se comenta de María Becerra

La cantautora argentina confirmó dos invitados internacionales: Maxi Espindola, cantante argentino y actual productor y arreglista musical de "Futttura". Y Mercedes "Mechi" Lambre, actriz argentina, quien tenía el rol antagónico en la serie de Violetta.

Por otro lado, en foros de internet se ha mencionado la posibilidad de que María Becerra aparezca como invitada en Lima para cantar algunos temas que tiene junto a Tini como "Miénteme" y "High".

Tini y Maria Becerra en el Futttura World Tour.

Recomendaciones finales

Para evitar demoras en control de segura, asegura de llevar lo básico e indispensable: