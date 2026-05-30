Corte de LUZ el 1 de junio: Distritos afectados y horarios de suspensión del servicio

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Anuncian corte de luz masivo? Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico programado para el lunes 1 de junio, según el último reporte de Hidrandina.

Corte de luz el 1 de junio: Motivo de la suspensión

Miles de usuarios en distintas zonas del Perú afrontarán interrupciones temporales del suministro eléctrico. A través de su página web, Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, reveló que ejecutará una nueva restricción temporal del servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará con el objetivo de seguir optimizando la red.

Los trabajos incluyen el cambio de estructuras, reubicación de redes y otras acciones técnicas necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico a largo plazo.

En ese marco, para evitar contratiempos en las jornadas de teletrabajo, clases virtuales y quehaceres del hogar durante el corte de luz programado para el lunes 1 de junio, aconseja a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de estar sin electricidad por determinadas horas.

Distritos afectados: Zonas y horarios del corte de luz

De acuerdo al reporte de Hidrandina, el corte de luz el lunes 1 de junio afectará a Trujillo, en La Libertad, precisamente en los siguientes sectores y horarios que te revelamos a continuación para que tomes tus precauciones desde ya:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. en urbanización Palermo: Av. América Sur cdra. 04, Ca. Apurímac cdra. 01, 02, 03, Ca. Madre de Dios cdra. 04, Ca. Ilo cdra. 01, 02, Ca. Loreto cdra. 02, 03, Ca. Huánuco cdra. 01, 02, 03, Ca. Huancavelica cdra. 02, 03, Mz. G, Ca. Ica cdra. 03.

hasta las 10:30 a.m. en urbanización Palermo: Av. América Sur cdra. 04, Ca. Apurímac cdra. 01, 02, 03, Ca. Madre de Dios cdra. 04, Ca. Ilo cdra. 01, 02, Ca. Loreto cdra. 02, 03, Ca. Huánuco cdra. 01, 02, 03, Ca. Huancavelica cdra. 02, 03, Mz. G, Ca. Ica cdra. 03. Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en urbanización Palermo : Ca. Luis Valle Goicochea cdra. 02, 03, Av. César Vallejo cdra. 02, 03, 04, Ca. Feijoo de Souza cdra. 01, 02, 03, Ca. Antenor Orrego cda 03, Ca. El Tunante cdra. 01, 02, 03, Ca. José Sabogal cdra. 02, 03, Ca. Sinchi Roca cdra. 11.

: Ca. Luis Valle Goicochea cdra. 02, 03, Av. César Vallejo cdra. 02, 03, 04, Ca. Feijoo de Souza cdra. 01, 02, 03, Ca. Antenor Orrego cda 03, Ca. El Tunante cdra. 01, 02, 03, Ca. José Sabogal cdra. 02, 03, Ca. Sinchi Roca cdra. 11. Desde las 3:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. en Ca. Porras Barrenechea Cdra. 4, Ca. A. Destúa Cdra. 6, Ca. Alejandro Deustua Cdra. 6, Ca. Amarilis Cda. 6, Ca. Huallaga N° Ca. Rimas, Ca. Javier Heraud Cda. 5, 6, Ca. Javier Heraud N° Parque 9 de Octubre, Ca. Porras Barrenechea Cda. 5, 6, Jr. Alberto Ureta Cda. 2, 3, Jr. Nicolás Corpancho Cdra. 2, P. Barrenechea Cda. 6.

Es así como Hidrandina anunció que habrá corte de luz en Trujillo el 1 de mayo, afectando diversos sectores. Por ello, recomienda desconectar los electrodomésticos antes del inicio de los trabajos y estar atentos a los canales oficiales para cualquier actualización de último minuto sobre los horarios de reposición.