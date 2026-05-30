Tacna: Material electoral para la segunda vuelta presidencial llegó bajo custodia policial

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El material electoral arribó a Tacna desde Lima en unidades custodiadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes acompañaron el traslado durante todo el recorrido. Más de 302 mil electores participarán en la segunda vuelta presidencial la cual se llevará a cabo el 7 de junio en 1.041 mesas de sufragio.

Los instrumentos electorales a utilizar fueron trasladados a las instalaciones de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), donde permanecerán bajo estrictas medidas de seguridad hasta su distribución.

Asimismo, el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), junto a representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio Público y otros organismos de supervisión, verificaron la recepción del material.

Material para más de mil mesas

El jefe de la ODPE Tacna, Víctor León, informó que el material recibido está destinado a 1.041 mesas de sufragio que funcionarán en los 124 locales de votación habilitados en las provincias de Tacna, Jorge Basadre, Candarave y Tarata.

Asimismo, precisó que el proceso electoral contará con la participación de 302.615 electores en toda la región.

"El material contiene cédulas de votación, actas electorales, señalética para los locales de votación, paquetes de contingencia, cabinas de votación y ánforas", explicó.

Retraso por problemas en la carretera

El funcionario indicó que la llegada del material sufrió una demora debido a inconvenientes registrados en la carretera Panamericana Sur.

Según detalló, la caída de un puente en la zona de Nazca obligó a modificar los tiempos previstos para el traslado, aunque aseguró que el material arribó completo y sin contratiempos adicionales.

De igual manera, la ONPE informó que el despliegue del material electoral hacia los locales de votación se realizará los días 5 y 6 de junio. Durante ese proceso, la Policía Nacional continuará brindando seguridad para garantizar que todos los paquetes electorales lleguen oportunamente a sus destinos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En la región de Tacna, el material electoral para la segunda vuelta presidencial llegó la madrugada de hoy, pese a un retraso ocasionado por los problemas registrados en el puente Nazca, en la Panamericana Sur.



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Capacitación para miembros de mesa

El titular de la OPDE también anunció que este sábado se desarrollará una jornada masiva de capacitación para miembros de mesa y electores en diversos puntos de la región. La actividad se realizará en 43 locales distribuidos en distritos y centros poblados de Tacna.

Además, recordó que los ciudadanos pueden consultar su local de votación y acceder a materiales de capacitación mediante las plataformas virtuales habilitadas por la ONPE.

Finalmente, precisó que en la región Tacna no se han registrado cambios en los locales de votación respecto a los utilizados anteriormente a diferencia de algunos en la capital limeña.