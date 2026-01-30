Juegos Panamericanos Lima 2027 tiene NUEVA FECHA: Conoce AQUÍ qué días se realizará el evento

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Sorpresa continental! El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó este viernes 30 de enero, el cambio de fecha de realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, tras reunión conjunta sostenida con el Comité Ejecutivo de Panam Sports y el Comité Organizador.

Como se recuerda, la capital peruana fue elegida en marzo del 2024 para albergar nuevamente al máximo evento multideportivo continental, habiéndose establecido las fechas para su desarrollo: del 16 de julio al 1 de agosto del 2027; no obstante, quedó confirmado su aplazamiento por las razones que te comentamos, a continuación.

¿En qué fecha se jugarán los Panamericanos?

De acuerdo con lo revelado por la entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), debido al nutrido calendario de eventos deportivos internacionales programados para el próximo año, el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana decidió posponer la fecha de realización de los Juegos, una semana después a lo originalmente establecido.

En ese sentido, la nueva fecha de los XX Juegos Panamericanos Lima 2017 será desde el viernes 23 de julio, con la ceremonia de inauguración, hasta el domingo 8 de agosto, cuando se realice la clausura del majestuoso evento deportivo.

Debido a la exitosa realización de los Panamericanos del año 2019, Perú recibirá por segunda vez el evento, convirtiéndose en la tercera ciudad en albergar los juegos en dos ocasiones, junto a Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg, Canadá (1967 y 1999).

Se esperan más de 100 cupos para Los Ángeles 2028

Tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se otorgaron más de 100 cupos directos para los Juegos Olímpicos París 2024, se espera que en Lima 2027 también brinde la misma cantidad de clasificados a Los Ángeles 2028.

Vale destacar que, los 38 deportes confirmados que disputarán en los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 son: atletismo, bádminton, balonmano, béisbol, bowling, softbol, boxeo, canotaje, ciclismo, críquet, hípica, escalada deportiva, deportes acuáticos, esgrima, esquí acuático, fútbol, gimnasia, golf, judo, hockey sobre césped, karate, halterofilia, lucha deportiva, deportes sobre ruedas, pelota vasca, pentatlón moderno, ráquetbol, remo, rugby sevens, squash, surf, tiro con arco, tiro deportivo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, vela y voleibol.

La gran novedad para esta edición, es la inclusión del críquet por primera vez en la historia del evento, el cual también debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tal como ocurrió en 2019, las sedes deportivas para el desarollo de los juegos: Videna, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Polideportivo Villa El Salvador, CAR IPD Punta Rocas y el Complejo Deportivo Costa Verde.

De esta manera, queda confirmada a nivel internacional, la nueva fecha de realización de los Juegos Lima 2027, con el objetivo de superar el éxito de los juegos realizados en el 2019 en la capital del Perú.