Campaña del DNI electrónico GRATUITO el 1 de junio: ¿Quiénes se verán beneficiados?

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se ejecutará una nueva campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico el lunes 1 de junio. Conoce quiénes se verán beneficiados y dónde se desarrollará la iniciativa.

DNI electrónico gratis el 1 de junio: ¿Dónde será la campaña?

A solo una semana de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú, se da a conocer que en un esfuerzo por cerrar las brechas de indocumentación y acelerar la transición hacia la identidad digital en el país, el Reniec continúa impulsando campañas gratuitas para el DNI electrónico (DNIe) en coordinación con autoridades locales.

A través de Facebook, se dio a conocer que una nueva jornada se ejecutará el lunes 1 de junio y precisamente en el distrito de Lurigancho-Chosica, desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m., y solo se habilitarán 40 cupos, por lo que las autoridades locales instan a los interesados a llegar temprano para conseguir ser uno de los beneficiados con la campaña.

La convocatoria también precisa que el lugar donde se desarrollará la jornada será en el Paseo de la Fe, al costado de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, en Chosica.

Beneficiarios y requisitos para el DNIe gratis

De acuerdo al aviso en redes sociales, la campaña gratuita irá dirigido precisamente a menores de 0 a 17 años y adultos mayores desde los 60 años. Debes tener en cuenta los siguientes requisitos dependiendo de la edad del beneficiario:

Para menores de 0 a 16 años: Presencia del menor con DNI, acompañado del padre o la mamá, quienes deberán llevar también su documento de identidad.

Para adolescentes de 17 años: Presencia del menor con DNI.

Adulto mayor (60 años a más): Presencia del adulto mayor con DNI.

Además del trámite gratuito del DNI electrónico, se realizará la entrega de DNI correspondientes a campañas anteriores a vecinos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica.

Campaña del DNI gratis en Lurigancho-Chosica.

Beneficios de contar con el DNI electrónico

Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención.

Gracias a su chip criptográfico se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente.

Acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

Esta campaña gratuita del DNI electrónico en Lurigancho-Chosica, en coordinación con el Reniec, el 1 de junio, representa una oportunidad clave para que la ciudadanía pueda obtener el documento a puertas de la segunda vuelta electoral.