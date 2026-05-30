RECONOCIDA modelo sorprende al anunciar embarazo de su SEXTO hijo a los 44 AÑOS

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La supermodelo rusa sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se encuentra esperando a su sexto hijo. La noticia fue revelada a través de una entrevista concedida a Vogue, donde la empresaria y figura de la moda internacional compartió detalles sobre cómo afronta esta nueva experiencia de maternidad a los 44 años.

La también filántropa se convertirá nuevamente en madre junto a su esposo, Antoine Arnault, empresario francés e integrante de una de las familias más influyentes de la industria del lujo. Este será el tercer hijo que ambos tendrán en común desde que iniciaron su relación y consolidaron su matrimonio en 2020.

En la entrevista, Natalia Vodianova explicó algunas de las medidas que toma para cuidar su salud durante el embarazo.

"Cuando estás embarazada, debes tener cuidado con los grandes cambios de temperatura", comentó la modelo, quien además señaló que los baños fríos para los pies le ayudan a aliviar la hinchazón propia de esta etapa.

Una familia numerosa que sigue creciendo

La historia familiar de Natalia Vodianova comenzó cuando tenía apenas 19 años. Fruto de su relación con el empresario británico Justin Portman nacieron sus tres primeros hijos: Lucas, Neva y Viktor. Tras el fin de ese matrimonio, la modelo inició una nueva etapa sentimental con Antoine Arnault, con quien tuvo a Maxim y Roman antes de confirmar ahora la llegada de su sexto bebé.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la vitalidad de la modelo y celebraron la expansión de su familia. Diversos medios internacionales también replicaron el anuncio debido al impacto que mantiene la rusa dentro de la industria de la moda.

De una infancia difícil a una fortuna millonaria

Más allá de su carrera en las pasarelas, Natalia Vodianova ha sido reconocida por la historia de superación que marcó su vida. Antes de convertirse en una de las modelos más cotizadas del mundo, atravesó una infancia complicada en Rusia, enfrentando dificultades económicas y familiares. Con el paso de los años logró consolidar una exitosa trayectoria profesional y empresarial que la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del sector.

El anuncio de este nuevo embarazo demuestra que la modelo continúa viviendo una etapa plena tanto en el ámbito personal como profesional. A sus 44 años, Natalia Vodianova vuelve a desafiar los estereotipos sobre la maternidad y confirma que sigue escribiendo nuevos capítulos en una historia que continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo.