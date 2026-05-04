Perú y el camino al Mundial 2030: nuevo técnico, nueva estrategia y una reconstrucción que ya empezó

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejaron una herida profunda en el fútbol peruano. Con apenas 12 puntos en 18 fechas y el noveno puesto en la tabla, la Blanquirroja vivió su peor campaña clasificatoria en el formato actual. Sin embargo, la historia no termina ahí. Con un nuevo entrenador, una estrategia renovada y la firme decisión de usar la geografía del país como ventaja competitiva, la selección peruana ya piensa en el siguiente ciclo.

El balance de las Eliminatorias 2026: lecciones de una campaña difícil

Los números son contundentes. En dieciocho partidos disputados entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, Perú sumó dos victorias, seis empates y ocho derrotas, con apenas seis goles anotados en toda la campaña. Venezuela, Perú y Chile fueron las tres selecciones que se quedaron sin opciones: la Bicolor terminó penúltima, superando a su clásico rival únicamente por un punto.

El proceso estuvo marcado por la inestabilidad en el banco técnico —tres entrenadores en un solo ciclo— y por problemas estructurales que se repitieron fecha tras fecha. Los hinchas no dejaron de seguir cada partido con detalle, apoyándose en plataformas como las casas de apuestas Peru, que ofrecen estadísticas en tiempo real y permiten analizar el rendimiento del equipo desde otra perspectiva antes de cada duelo.

Los problemas que más pesaron durante la campaña:

Cero victorias fuera de casa en las 18 fechas del proceso.

Escasez goleadora: solo seis goles en todo el clasificatorio.

Inestabilidad técnica con Reynoso, Fossati e Ibáñez como DT.

Falta de un delantero referente tras el retiro de Paolo Guerrero.

Brecha notable entre el rendimiento de local en Lima y el de visitante.

Mano Menezes: el técnico que liderará la reconstrucción

A fines de enero de 2026 se confirmó la llegada del brasileño Mano Menezes como nuevo seleccionador nacional, con contrato por cuatro años de cara a las Eliminatorias 2030. El estratega, de 65 años y con más de 500 partidos dirigidos, dirigió a la selección de Brasil entre 2010 y 2012 y acumula paso por Corinthians, Flamengo, Cruzeiro y Palmeiras, entre otros.

Jean Ferrari, director general de la FPF, fue claro en el perfil buscado: un técnico sudamericano que entienda la idiosincrasia del fútbol peruano, sus limitaciones reales y su potencial. El plan apunta a un proyecto integral que abarque tanto el equipo mayor como las divisiones menores.

La apuesta por la altura como ventaja táctica

Una de las decisiones más llamativas del nuevo ciclo es el uso deliberado de la geografía peruana. Menezes confirmó que la Blanquirroja disputará partidos de las Eliminatorias 2030 en Lima y en sedes de altura. Para evaluar las condiciones, el propio técnico visitó los estadios de Puno y Juliaca, ubicados a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Las sedes confirmadas o en evaluación para el próximo proceso clasificatorio:

Estadio Nacional (Lima) Estadio Monumental de Universitario (Lima) Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) Cuarta sede en altura: Puno o Juliaca (por definir)

El técnico fue prudente al no revelar contra qué rivales se aplicará la condición de altura, aunque medios peruanos señalaron que Argentina y Brasil figurarían entre los elegidos. Para seguir de cerca esta preparación, muchos aficionados ya utilizan melbetapp.lat, donde pueden ver estadísticas en vivo y analizar el rendimiento de la Bicolor en tiempo real.

Lo que viene: amistosos y renovación generacional

Antes de que arranquen las Eliminatorias 2030, la selección tiene una ventana clave de pruebas. En junio de 2026 está previsto un amistoso ante España en México, un escaparate de alto nivel que el nuevo cuerpo técnico espera aprovechar para evaluar nombres y esquemas. También se confirmaron partidos contra Haití en la misma ventana FIFA.

El gran desafío estructural sigue siendo el recambio generacional. Renato Tapia se mantiene como referente en el mediocampo, Piero Quispe asoma como la gran apuesta creativa, pero el equipo aún busca un delantero que llene el vacío dejado por Guerrero. La selección necesita que sus jugadores jóvenes den un salto sostenido.

El fútbol peruano está en un punto de partida real. La eliminación del Mundial 2026 fue dolorosa, pero también abrió la puerta a una reconstrucción más planificada. La clave estará en aprovechar el tiempo con inteligencia: consolidar un estilo, detectar talentos y recuperar la confianza de una hinchada que no deja de creer.