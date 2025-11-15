inDrive celebra 7 años en Perú revelando el perfil de sus usuarios y su nueva etapa como SuperApp

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Tras siete años transformando la movilidad en el país, inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, celebró su aniversario con el evento "Recorriendo Kilómetros de Historias", donde presentó su evolución hacia una SuperApp y reveló, por primera, vez un estudio sobre el perfil de sus conductores y pasajeros en el Perú.

Siete años moviendo al Perú

Desde su llegada en 2018, inDrive ha cambiado la forma en que los peruanos se mueven, introduciendo un modelo basado en la negociación directa entre pasajeros y conductores. Hoy, la aplicación cuenta con más de 4 millones de usuarios y más de 200,000 conductores activos al mes, consolidándose como la app de movilidad particular más descargada del país y operando en 21 ciudades.

"Siete años en Perú representan las historias de millones de personas que han encontrado en inDrive una oportunidad para crecer y moverse con libertad y justicia. Nuestro compromiso es seguir impactando positivamente en la vida de todos los peruanos", afirmó Senya Andreev, Country Manager de inDrive en Perú.

El rostro de la comunidad inDrive

Un reciente estudio realizado junto a Macroconsult reveló el impacto de la plataforma en la economía peruana y el perfil de quienes la hacen posible.

Los conductores y conductoras de inDrive tienen una edad promedio de 42 años. El 62% cuenta con educación básica completa y el 33% con educación superior, lo que refleja la diversidad educativa y social de su comunidad. El 60% califica sus ingresos como buenos o muy buenos, mientras que el 70% se declara satisfecho o muy satisfecho con la aplicación. Además, el 44% manifiesta una gran preferencia por el modelo de negociación.

Por su parte, los pasajeros de inDrive tienen una edad promedio de 31 años y el 84% se declara satisfecho o muy satisfecho con el servicio. El 83% de ellos señala que usa inDrive como un complemento a la movilidad, pues también usan el transporte público y otras formas de desplazamiento.

"Este estudio nos permite mirar de cerca a quienes dan vida a nuestra plataforma: personas reales, con historias, aspiraciones y necesidades distintas. Desde la comunicación, nuestro rol es amplificar esas voces y mostrar que la movilidad puede ser más humana, justa y empática", señaló Paola Cotrina, Gerente de Comunicaciones de inDrive para Perú.

De app de movilidad a SuperApp peruana

Durante la celebración, la compañía presentó su nueva interfaz de SuperApp, que integra sus cinco verticales: transporte urbano, entregas, ciudad a ciudad, flete e inDrive Money.

Entre sus recientes innovaciones destacan los servicios inDrive Comfort y XL (disponibles en Lima, Arequipa y Trujillo), mototaxi (en Ica, Cajamarca, Iquitos y Tarapoto) e inDrive Delivery, donde la empresa ya es líder del mercado.

Asimismo, la compañía ha fortalecido alianzas estratégicas con actores como Yape, Entel, Kuzoba, Iza Motors, e Interseguro, además de programas conjuntos con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Producción, reafirmando su compromiso con la seguridad, la innovación y el desarrollo local.