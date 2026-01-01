Verano 2026: Agua Dulce, Naplo, y más de 50 playas de Lima en condición de no salubres

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la ONG 'VIDA', Arturo Alfaro, se refirió a las condiciones de salubridad en las que se encuentran las playas de Lima y otras zonas del litoral peruano. Recomendó a la ciudadanía visitar la plataforma Verano Saludable para conocer información de los balnearios y su condición de limpieza.

Más de 50 playas en condición de no salubres

De cara a la temporada 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una alerta luego de que la Dirección General de Salud (DIGESA) reportara que solo 19 playas capitalinas, de las 73 evaluadas recientemente, son calificadas como aptas y saludables.

Entre estas se encuentran playa San Pedro (Lurín), Naplo (Pucusana), Los Yuyos (Barranco), San Bartolo (San Bartolo), Santa Rosa (Punta Negra), Arica (Lurín), Agua Dulce (Chorrillos), entre otras.

Al respecto, el presidente de la ONG 'VIDA', Arturo Alfaro, en entrevista con el prorgrama 'Hablemos Claro', compartió su opinión sobre este tema que posee carácter de urgencia.

En primera instancia, explicó que las autoridades de salud toman determinados criterios para evaluar a estos balnearios. El primero de ellos es la calidad microbiológica del agua, limpieza de la playa y si cuenta con servicios higiénicos o no.

Adicionalmente, sostuvo que deberían ser las autoridades quienes deberían encargarse de advertir a la ciudadanía sobre las condiciones de las playas. Desde su óptica deben colocar "en tiempo real" cuáles de esos balnearios no se encuentran saludables y la razón de ello.

Un aliado: la plataforma Verano Saludable

En otro momento, Arturo Alfaro recomendó a la ciudadanía a que accedan a la plataforma Verano Saludable 2026, en la que se otorga información sobre aquellas playas que se encuentran aptas para ser visitadas, pero sobre todo saludables.

Un dato relevante es que se puntualiza en la fecha en la cual se llevó a cabo la evaluación para determinar si estas cuentan o no en las condiciones de salubridad.

"En el verano DIGESA sigue evaluando no es que midió en diciembre y ahí se queda. En enero también evalúan y van informando mes a mes cómo está la situación de cada playa. Muchos municipios en diciembre hacen sus limpiezas masivas justo buscando no salir con esa etiqueta", señaló el presidente de la ONG 'VIDA'.

Tras el inicio del verano 2026, DIGESA informó que solo 19 playas de Lima se encuentran en condiciones saludables, mientras que la plataforma Verano Saludable 2026 reportó que más de 50 de ellas no lo están. Por tal motivo, el presidente de la ONG 'VIDA', Arturo Alfaro, recomendó recurrir a esta web para informarse.