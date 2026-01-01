Buses de línea 'La Verde' dejan de operar tras recibir graves amenazas de extorsión: Delincuentes exigen 20 mil soles

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sector transporte continúa siendo víctima de la ola de inseguridad ciudadana. Buses de la línea conocida como 'La Verde' suspendieron su servicio debido a que vienen recibiendo graves amenazas de extorsión en el que delincuentes les exigen una fuerte suma de dinero para no atentar contra la vida de sus conductores.

Buses de 'La Verde' paralizan servicio

En el marco de la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao, choferes y directivos de la mencionada entidad de transporte Miguel Grau han tomado la decisión de no continuar laborando luego que una banda criminal les exigiera pagos a cambio de permitirles circular por sus rutas habituales.

Cabe mencionar que, es el segundo día consecutivo sin restablecer sus operaciones. Estos facinerosos, de acuerdo a fuentes de la compañía, se identificaron como el grupo denominado Los Chuckys Nueva Generación.

En tal sentido, esta banda delincuencial se puso en contacto con los transportistas para exigirles un pago inicial de 20 mil soles a modo de inscripción. Adicionalmente, un aporte semanal de 2 mil soles para no atentar contra sus vidas.

En paralelo, les enviaron mensajes de texto intimidantes en los que señalaban, a modo de advertencia, que de no cumplir con sus indicaciones en el plazo de 24 horas, ellos procederán a quitarle la vida al primer chofer que encuentren en la ruta.

Las amenazas fueron enviadas mediante mensajes de WhatsApp con un tono violento y directo, frente a la falta de una respuesta por parte de los trabajadores, que temen ser víctimas de ataques armados, les expresaron lo siguiente: "Acá las cosas son prácticas: plata o plomo".

Varias unidades paralizadas ante caso de extorsión

Esta situación ha ocasionado un profundo clima de temor los trabajadores del transporte y también entre los usuarios y vecinos de las zonas por donde suele circular la línea de la empresa de transporte Miguel Grau.

Inclusive producto de este caso de extorsión, varias de sus unidades móviles se encuentran detenidos en los patios de maniobras ubicados en los distritos de Ate y Santa Anita.

El directorio de la entidad emitió un comunicado el pasado 28 de diciembre de 2025, donde se instruyó a todo el personal a no salir a ruta durante los días siguientes y hasta el momento sus buses permanecen paralizados.

