Arequipa: Ocho heridos en choque de auto y camioneta en Yura durante primeras horas del año 2026

Ocho personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado en la vía de cuatro carriles en el distrito de Yura en Arequipa. De acuerdo a la información preliminar, uno de los conductores habrían manejado en estado de ebriedad.

Durante la mañana del primer día del año 2026, se registró un accidente vehicular en Arequipa que terminó por afectar a ocho personas que iban distribuidas en dos vehículos.

La información brindada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el auto negro con placa V30-649 impactó de manera violenta en contra de una camioneta blanca con placa D6R-738 a la altura del kilómetro 13.5 de esta vía.

Tres ocupantes iban a bordo del auto negro, mientras que una familia de cinco personas se encontraban al interior de la camioneta blanca, la cual salía de viaje por el cono norte de la ciudad de Arequipa.

De acuerdo a las demandas de los vecinos de la jurisdicción, se exige que coloquen reductores de velocidad en esta importante vía pues en esta zona hay una constante ocurrencia de accidentes vehiculares.

Presunto estado de ebriedad

Personal de la Policía Nacional y serenos llegaron hacia la zona para ofrecer atención a los heridos y que sean trasladados hacia un centro de salud cercano.

Se presume que el conductor del auto negro habría estado manejando su vehículo en aparente estado de ebriedad lo que habría provocado el accidente de tránsito.

Para determinar esta hipótesis, la autoridad policial dispondrá que se realicen las pruebas de dosaje etílico a ambos conductores para determinar quién tiene la responsabilidad de este accidente.

Según información de medios locales, entre los heridos habrían dos menores de edad los cuales también fueron trasladados a clínicas cercanas para resguardar su salud.

Joven motociclista pierde la vida tras impactar contra muro

Por otro lado, en el distrito de La Joya, un joven motociclista perdió la vida tras impactar su vehículo menor contra un muro. Según informes preliminares, el hombre se encontraba manejando en presunto estado de ebriedad.

De acuerdo a la información manejada por la institución policial, el muchacho habría manejado su motocicleta en exceso de velocidad y realizado el acto bajo los efectos de alcohol.

Tras el impacto, el joven fue auxiliado por transeúntes los cuales encontraron que el agraviado aún tenía signos vitales. Sin embargo, el hombre perdió la vida cuando arribó al hospital.

