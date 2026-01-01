Fiscalía inicia investigación en Pataz por el homicidio de tres personas en bocamina 'Papagayo'

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El homicidio de tres personas en la bocamina 'Papagayo' en Pataz, ha llevado a la Fiscalía a iniciar la investigación preliminar para determinar a los responsables. Los cuerpos fueron encontrados con impactos de bala y se presume que se tratarían de unos mineros artesanales que trabajaban en dicho punto.

Crimen el primer día del 2026

Los hechos ocurrieron en el sector Morena, distrito y provincia de Pataz en La Libertad. Una vez en el lugar de los hechos, el fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta dispuso el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la División Médico Legal II - Trujillo para la necropsia de ley.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en La Libertad, inició investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina 'Papagayo', sector Morena, distrito y provincia... pic.twitter.com/GGWYH9bdIQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 1, 2026

Se ha se encargado al personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco que efectúe la pericia balística de los 11 casquillos de bala encontrados en la escena del crimen. Cabe señalar que se han reportado a siete personas desaparecidas tras estas ejecuciones.

Además, se ha dispuesto la recopilación de declaraciones testimoniales del personal de seguridad privada de la zona minera y de los policías que intervinieron, junto a la inspección técnico policial en el lugar. Se verificarán registros de las cámaras de vigilancia y otras diligencias que ayuden a identificar a los culpables y determinar responsabilidades penales.

Alcalde de Pataz denunció homicidio

A vísperas del año nuevo, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció que tres personas habían sido asesinadas, así como la desaparición de otras siete. Efectivos de la Policía Nacional acudieron pronto a la escena para comenzar con las indagaciones de este lamentable suceso.

De acuerdo a la autoridad edil, el comandante de la PNP se comunicó con él para informarle sobre el fallecimiento de los tres mineros artesanales, cuyos cuerpos ya se encontraban en la Comisaría de Vijus. Medios locales informaron en un primer momento que se trataría de 13 muertos, lo que no confirmaron las autoridades.

Esta zona minera ha sido fuertemente golpeada por el crimen organizado, razón que llevó a su burgomaestre a realizar una marcha hacia la capital en octubre del año pasado. Su intención era reunirse con Dina Boluarte, pero al ser vacada, terminó sosteniendo conversaciones con el presidente interino José Jerí.

Tras confirmarse el homicidio de tres personas en la bocamina 'Papagayo' en el sector Morena, distrito y provincia de Pataz, la Fiscalía ha iniciado la investigación preliminar para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales. Se estima que hay siete individuos que se encuentran desaparecidos.