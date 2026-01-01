Rusia reporta al menos 24 personas fallecidas en un bombardeo de Ucrania previo al Año Nuevo

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa pese a las negociaciones de paz y esta vez ha sido Kiev el que asestó un golpe contra población civil. El gobernador de una provincia en disputa informó que hay al menos 24 personas fallecidas en un bombardeo, dejando además a unos 50 heridos.

Previo al Año Nuevo

La ofensiva ucraniana se realizó en la localidad de Jorly durante la noche del 31 de diciembre (horario local), así lo dio a conocer Vladímir Saldo, gobernador de la provincia de Jerson vía Telegram. La incursión se realizó con vehículos aéreos no tripulados contra edificios que albergaban a ciudadanos que celebraban el fin del 2025.

"Anoche, el enemigo lanzó un ataque selectivo con drones contra un lugar donde los civiles celebraban el Año Nuevo. Tres drones impactaron contra una cafetería y un hotel en la costa del Mar Negro, en Jorly. Según informes preliminares, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron", publicó en su cuenta.

De acuerdo a esta autoridad, hay un menor que perdió la vida durante estos bombardeos y que las consecuencias de los siniestros impidieron salvar a más gente. Posteriormente, el gobierno local comunicó que 14 personas fueron trasladadas a hospitales de Jerson y Crimea, incluidos cuatro infantes heridos.

"Lo que resulta particularmente cínico es que el ataque ocurrió después de la misión de reconocimiento, casi a medianoche. Debido a la magnitud del incendio, no se pudo salvar a más personas. El fuego no se extinguió hasta la madrugada. Los médicos luchan ahora para salvar la vida de las víctimas", sostuvo.

Gobierno ruso culpa a aliados de Ucrania

En redes sociales, el gobierno ruso se ha pronunciado a través de María Zajarova, portavoz del Kremlin, quien condenó el ataque en la ciudad que controla parcialmente. En su mensaje, llegó a comparar el atentado con actos que perpetraba el Partido Nacional Socialista de Alemania cuando estaba en el poder (1933-1945).

"¡Culpamos a todos los que patrocinan a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los culpamos del asesinato de niños y el exterminio de civiles! ¡Los culpamos de la corrupción del Estado ucraniano, que se ha convertido en una máquina de matar! ¡Los culpamos!", expresó la funcionaria.

